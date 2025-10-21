Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Коуч Барселоны: «Сейчас ситуация сложная, но наша цель всегда одна»
Лига чемпионов
21 октября 2025, 11:06 |
Коуч Барселоны: «Сейчас ситуация сложная, но наша цель всегда одна»

Ханси Флик поделился ожиданиями от матча против Олимпиакоса

Getty Images/Global Images Ukraine. Ханси Флик

Главный тренер каталонской Барселоны Ханси Флик поделился ожиданиями от матча против Олимпиакоса в третьем туре Лиги чемпионов.

Мы сейчас в сложном моменте, многие игроки травмированы, а другие вернулись, но еще не готовы на 100%. Несмотря на это наша цель всегда одна: бороться до конца, отдавать все, выигрывать и брать все три очка.

Сейчас ситуация сложная, и именно поэтому три очка против «Жироны» были столь важны. Но команда работает хорошо, в отличном настроении, и мне нравится атмосфера. У нас молодая команда, и это было нужно. Мы проанализировали матч и знаем, что нам нужно лучше размещаться на поле, больше бегать и эффективнее прессинговать.

Я не нервничаю. Правда, я больше показываю свои эмоции, чем раньше, но этот клуб меня полностью изменил. Возможно, мне следует контролировать импульсы, но я люблю Барсу, Барселону и ее людей, и именно поэтому всегда отдаю все», — сказал Флик.

Матч Барселона – Олимпиакос запланирован на вторник, 21 октября. Стартовый свисток раздастся в 19:45 по киевскому времени.

По теме:
Трубин заговорил о болельщиках Бенфики перед матчем Лиги чемпионов
Барселона забила 200 голов при Флике
Жозе МОУРИНЬО: «Я даже сказал об этом игрокам Бенфики»
Ханс-Дитер Флик Олимпиакос Пирей Барселона Лига чемпионов
Олег Вахоцкий Источник: УЕФА
Популярные новости
