Коуч Барселоны: «Сейчас ситуация сложная, но наша цель всегда одна»

Главный тренер каталонской Барселоны Ханси Флик поделился ожиданиями от матча против Олимпиакоса в третьем туре Лиги чемпионов.

Мы сейчас в сложном моменте, многие игроки травмированы, а другие вернулись, но еще не готовы на 100%. Несмотря на это наша цель всегда одна: бороться до конца, отдавать все, выигрывать и брать все три очка.

Сейчас ситуация сложная, и именно поэтому три очка против «Жироны» были столь важны. Но команда работает хорошо, в отличном настроении, и мне нравится атмосфера. У нас молодая команда, и это было нужно. Мы проанализировали матч и знаем, что нам нужно лучше размещаться на поле, больше бегать и эффективнее прессинговать.

Я не нервничаю. Правда, я больше показываю свои эмоции, чем раньше, но этот клуб меня полностью изменил. Возможно, мне следует контролировать импульсы, но я люблю Барсу, Барселону и ее людей, и именно поэтому всегда отдаю все», — сказал Флик.

Матч Барселона – Олимпиакос запланирован на вторник, 21 октября. Стартовый свисток раздастся в 19:45 по киевскому времени.