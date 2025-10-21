ФОТО. Бывшая девушка украинского футболиста – на шоу Холостяк

На телеканале СТБ состоялась премьера 14-го сезона романтического реалити «Холостяк» с актёром Тарасом Цымбалюком в главной роли.

Уже в первом выпуске зрителей ждал сюрприз – среди участниц оказалась Дарья Зотова, бывшая девушка украинского футболиста Николая Кухаревича, выступающего за словацкий «Слован».

Дарья – профессиональная модель, финалистка «Мисс Украина-2021» и лицо бренда Guess.

Цымбалюк признался, что не ожидал увидеть девушку в проекте: «Честно, не думал, что встречу ее здесь», – сказал Тарас.

Как выяснилось, они уже были знакомы ранее. Подробности зрители узнают во втором выпуске шоу.