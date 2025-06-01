Другие новости01 июня 2025, 01:08 |
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ФОТО. Одна из самых красивых пар украинского футбола больше не вместе
Дария Зотова и Николай Кухаревич закончили отношения...
01 июня 2025, 01:08 |
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Модель Дария Зотова, ранее связанная с нападающим «Хиберниана» Николаем Кухаревичем, вновь оказалась в центре внимания из-за провокационного фото.
После того как пара удалила друг друга из подписок в соцсетях, слухи о расставании усилились.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
На новом снимке Зотова предстала в повседневном луке, эротично приспустив брюки.
Подписчики расценили это как сигнал о завершении отношений и заявлении о самостоятельности.
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