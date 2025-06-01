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01 июня 2025, 01:08 |
655
0

ФОТО. Одна из самых красивых пар украинского футбола больше не вместе

Дария Зотова и Николай Кухаревич закончили отношения...

01 июня 2025, 01:08 |
655
0
ФОТО. Одна из самых красивых пар украинского футбола больше не вместе
Instagram. Дария Зотова и Николай Кухаревич

Модель Дария Зотова, ранее связанная с нападающим «Хиберниана» Николаем Кухаревичем, вновь оказалась в центре внимания из-за провокационного фото.

После того как пара удалила друг друга из подписок в соцсетях, слухи о расставании усилились.

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На новом снимке Зотова предстала в повседневном луке, эротично приспустив брюки.

Подписчики расценили это как сигнал о завершении отношений и заявлении о самостоятельности.

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фото lifestyle Николай Кухаревич девушки
Максим Лапченко Источник: Instagram
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