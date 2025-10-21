Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. БЕЛИК: «Шахтер U-19 допустил такие ошибки, которые даже в U-12 не делают»
Молодежные турниры
21 октября 2025, 02:34 | Обновлено 21 октября 2025, 02:39
БЕЛИК: «Шахтер U-19 допустил такие ошибки, которые даже в U-12 не делают»

Коуч юных горняков прокомментировал проигранный матч с Полесьем

БЕЛИК: «Шахтер U-19 допустил такие ошибки, которые даже в U-12 не делают»
ФК Шахтер. Алексей Белик

Главный тренер «Шахтера» U-19 Алексей Белик дал комментарий после поражения от «Полесья» U-19 (2:3) в 9-м туре чемпионата Украины U-19:

– Сложная игра, и всегда после паузы, связанной с матчами сборных, тяжело возвращаться в игровой ритм. Пока одна группа тренируется, другая находится в расположении сборных, поэтому не удается работать в полном составе. На установке перед игрой я спрашивал у подопечных, сколько игроков «Полесья» U-19 вызываются в сборные. У них это один-два футболиста, тогда как у нас, условно говоря, если не вся команда, то через одного – сборник. Подчеркивал ребятам: если вы игроки сборных Украины, должны доказывать это на поле. В футболе все быстро меняется – сегодня ты в сборной, а завтра можешь не получить вызов. К сожалению, достучаться до игроков не удалось.

После негативного результата я спросил, как они сыграли за сборные, ведь складывалось впечатление, что они квалифицировались, например, на чемпионат Европы или мира. Вернулись расслабленными, будто у них гарантировано место в основе и больше не нужно ничего доказывать. Футболисты приехали расслабленными, и, конечно, мы проиграли. Проиграли как команда, я проиграл как тренер, потому что не смог достучаться до них. В то же время старшие не смогли повлиять на младших. Те, кто был в сборной, сегодня больше всех ошибались, и «Полесье» U-19 этим воспользовалось. Соперник был более мотивированным, стремился нас победить и доказать, что заслуживает быть на месте сборников.

Игра складывалась так, что при определенных обстоятельствах мы могли победить, но я не хочу полагаться на везение. Вместе с тем хочу вспомнить эпизод с потенциальным пенальти в ворота «Полесья» U-19. Сначала главный арбитр указал на одиннадцатиметровую отметку, а потом, посоветовавшись с боковым судьей, который стоял за 20 метров от мяча, отменил свое решение: вообще как подобное может происходить, если нет возможности пересмотреть эпизод? Также беспокоит, что наша игровая проблема становится системной: мы – команда, которая любит играть с мячом, и иногда сложно вскрывать плотную оборону соперника. Это сложно даже для таких клубов, как «Манчестер Сити» или «Барселона».

Когда нам удается открыть счет, нужно продолжать играть в свой футбол и развивать преимущество за счет качества. Вместо этого имеем обратную ситуацию. С «Рухом» U-19 мы вели 3:0, но позволили сопернику сократить счет до 3:2. С ЛНЗ после забитых голов команда переставала играть. Ситуация повторилась: забили – и остановились. «Полесье» U-19 прижало нас, и мы допускали такие ошибки, какие даже игроки возрастной категории U-12 не должны совершать. Команда не будет иметь выходного после этого матча. Если кто-то витает в облаках, то сегодня «Полесье» U-19 опустило нас на землю.

– «Шахтер» U-19 создал немало моментов и имел шансы перевернуть игру, но не реализовал возможности. Можно ли сказать, что удача была не на вашей стороне?

– Не хочу зависеть от удачи. Например, когда перед игрой кто-то желает мне удачи, я воспринимаю это как пустые слова – без обиды к тому, кто говорит. Я не тот тренер, который полагается на случай. Верю только в тренировочный процесс, в то, что мы с тренерским штабом закладываем в подготовку, и это должно выливаться в результат. Если я говорю, что нужно играть в одно касание, принимать и отдавать передачу внутренней стороной стопы, а игрок этого не делает – это проблема.

Во время тренировок я и ассистенты буквально стоим над каждым футболистом, постоянно подчеркиваем качество исполнения, и это качество мне уже снится. А когда выходим на поле – игроки делают все наоборот. Если раньше мы ошибались в последней трети поля, то сегодня страдало качество даже в простых эпизодах, когда соперник нас не прессинговал, и мы могли спокойно отдавать передачи между защитниками. То пас еле доходит, то игрок задерживает мяч, хотя ситуация требует игры в одно касание… Постоянно подчеркиваем важность качества: передача в нужную ногу, правильная сила, точность. Без этого ни одна тактическая схема не работает. К сожалению, молодые футболисты пока относятся к этому элементу довольно легкомысленно.

– Известно, что встреча с «Полесьем» U-19 изначально должна была состояться в Житомире, однако матч прошел в Киеве. Почему решили перенести игру?

– Сейчас я учусь вместе с помощником тренера «Полесья» U-19, мы обратились с просьбой перенести игру, запланированную на 17 октября, ведь за день до этого в расположение команды только прибывали сборники. 18 октября между собой встречались первые команды, поэтому провести матч на тренировочной базе «Полесья» было невозможно – это отвлекало бы основной состав от подготовки. Позже тренерский штаб «Полесья» U-19 сам связался с нами и сообщил, что 19 октября также не может принять игру на базе из-за отсутствия травяного покрытия, ведь в тот день там должны были играть «Полесье-2» и женская команда. У них оставалось только синтетическое поле, но они сами сказали, что не хотят проводить матч на нем. За это хочу поблагодарить тренерский штаб «Полесья» U-19, который заботится о качестве поля и игры. В итоге мы предложили сопернику обменяться турами, договорились об этом взаимно. Еще раз благодарю тренеров «Полесья» U-19 – у них хорошая, качественно подготовленная команда.

