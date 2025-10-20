Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Юниорская команда Шахтер U-19 впервые в сезоне проиграла матч
Молодежные турниры
20 октября 2025, 04:23 | Обновлено 20 октября 2025, 04:41
Горняки уступили сверстникам из житомирского Полесья

ФК Шахтер U-19

В 9-м туре чемпионата Украины U-19 юношеская команда «Шахтера» уступила сверстникам из житомирского «Полесья» U-19 (2:3).

Наставник «Шахтера» U-19 Алексей Белик выставил на матч такой стартовый состав: Баглай – в воротах, линию защиты сформировали Калюжный, Костюк, Милокост, Решетников; в полузащите вышли Цуканов, Бундаш и Сметана; вингеры – Зубрий и Петрук; центрфорвард – Канте.

Соперники активно начали встречу и уже в дебюте обменялись моментами: Валлифер оказался на ударной позиции и пробил с пол-оборота в ближний угол – Баглай парировал удар, а через минуту после комбинационного розыгрыша стандарта с лету бил Зубрий, но его удар вратарь Данфака заблокировал. В итоге быстрый старт перерос в гол: Канте после передачи Петрука развернулся с мячом, оценил ситуацию и поразил ворота (1:0). Житомирцам потребовалось совсем немного времени, чтобы восстановить равновесие: после флангового прострела от Коржа отличился Кулмалиев (1:1).

«Горняки» чаще владели мячом на половине поля соперника, однако «волки» на 31-й минуте удачно сыграли на перехвате и организовали результативную атаку, которую точным ударом завершил Захаров (2:1). Алексей Белик отреагировал двойной заменой, выпустив на поле Гарабажия и Трифаненко. Ближе к завершению первого тайма «горняки» могли претендовать на пенальти после борьбы за мяч между Трифаненко и Данфакой, но арбитр отменил первоначальное решение, посчитав эпизод в рамках правил. В компенсированное время Калюжный пробил издали – мяч в штангу, а после стандарта Сметана пробил в створ – Спода отбил.

Второй тайм начался с опасного удара Сметаны, который бил в угол, но мяч прошел в нескольких сантиметрах от штанги. В следующем эпизоде Бундаш шикарным ударом издали восстановил равенство (2:2). «Горняки» имели территориальное преимущество и активно искали пути к воротам соперника. На 62-й минуте отличной возможностью выйти вперед не воспользовался Сметана. Гости не закрывались на своей половине и периодически отвечали острыми атаками.

На 71-й минуте шанс имел Галий – не хватило точности. Ответ «оранжево-черных» был мгновенным: Трифаненко обыграл голкипера и технично прокинул мяч мимо него – помешала штанга. В концовке команды обменялись опасными моментами, но «волки» оказались точнее: Семененко точным ударом из-за пределов штрафной установил окончательный счет (3:2).

Юношеская команда «Шахтера» U-19 уступила «Полесью» U-19 (2:3). В следующем туре 25 октября «оранжево-черные» дома примут новичка Национальной лиги – «Кудровку» U-19.

Чемпионат Украины U-19

Киев, УСБ Святошин, 19 октября 2025

Шахтер U-19 (Донецк) – Полесье U-19 (Житомир) – 2:3 (1:2)

Голы: 1:0 Канте (7), 1:1 Кулмалиев (18), 1:2 Захаров (31), 2:2 Бундаш (52), 2:3 Семененко (89)

Шахтер U-19: Баглай, Решетников (Шелекета, 68), Милокост (Гарабажий, 37), Костюк, Калюжный, Бундаш (к), Петрук (Дериконь, 83), Сметана (Тютюнов, 68), Цуканов, Канте, Зубрий (Трифаненко, 37)

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча












