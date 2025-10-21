Филипп БУДКОВСКИЙ: «Он подошел и сразу же извинился»
Украинский нападающий высказался о эпизоде со столкновением с Денисом Поповым
Украинский нападающий луганской «Зари» Филипп Будковский в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о эпизоде со столкновением с защитником «Динамо» Денисом Поповым:
– Обычно защитники играют против вас жестко, а иногда и жестоко. Матч с «Динамо» – не исключение?
– Футбол – очень контактная игра, где много борьбы. У нападающего ее еще больше, поэтому иногда получается жестоко и жестко. Но это нормально, это же футбол.
– Вы покидали поле с разбитой губой. Кто это был?
– На угловом, возле своих ворот локтем меня задел Попов. Но он сделал это неосознанно, поэтому подошел и сразу же извинился.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент киевлян поздравил Александра Хацкевича с днем рождения
Александр может провести поединок в кулачных боях