Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Филипп БУДКОВСКИЙ: «Он подошел и сразу же извинился»
Украина. Премьер лига
Филипп БУДКОВСКИЙ: «Он подошел и сразу же извинился»

Украинский нападающий высказался о эпизоде со столкновением с Денисом Поповым

ФК Заря. Филипп Будковский

Украинский нападающий луганской «Зари» Филипп Будковский в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о эпизоде со столкновением с защитником «Динамо» Денисом Поповым:

– Обычно защитники играют против вас жестко, а иногда и жестоко. Матч с «Динамо» – не исключение?

– Футбол – очень контактная игра, где много борьбы. У нападающего ее еще больше, поэтому иногда получается жестоко и жестко. Но это нормально, это же футбол.

– Вы покидали поле с разбитой губой. Кто это был?

– На угловом, возле своих ворот локтем меня задел Попов. Но он сделал это неосознанно, поэтому подошел и сразу же извинился.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Филипп Будковский Украинская Премьер-лига Заря - Динамо инсайд
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
