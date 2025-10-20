Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Клуб из деревни с 1500 жителями сенсационно стал чемпионом Швеции
20 октября 2025, 22:27 | Обновлено 20 октября 2025, 22:46
Клуб из деревни с 1500 жителями сенсационно стал чемпионом Швеции

Команда Мьельбю получила право сыграть в квалификации Лиги чемпионов

Клуб из деревни с 1500 жителями сенсационно стал чемпионом Швеции
ФК Мьельбю. Ноэль Торнквист

Клуб Мьельбю впервые в своей истории стал чемпионом Швеции.

Все определилось 20 октября после выездной победы Мьельбю над клубом Гетеборг (2:0).

Команда Мьельбю – из деревни Хеллевик на побережье Балтийского моря, население которой составляет всего около 1500 человек.

Несмотря на небольшой бюджет, малоизвестная команда доминировала в чемпионате и сенсационно стала победителем досрочно.

Мьельбю за три тура до финиша имеет преимущество в 11 очков над ближайшим преследователем (Хаммарбю), что гарантирует чемпионство.

Ворота Мьельбю защищает харизматичный голкипер Ноэль Торнквист, который выступает в специальном защитном шлеме, как Петер Чех. Вратаря уже планирует приобрести итальянский клуб Комо из Серии A.

В следующем году Мьельбю впервые сыграет в квалификации Лиги чемпионов – невероятное достижение для этой команды.

Турнирная таблица чемпионата Швеции (за 3 тура до финиша)

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serebro1233
Хто мандрував по Європі,той знає,що там  у кожному 'СМТ' є інфраструктури яким ми-Українці будемо заздрити ще 10-15 років,поки не здохнуть старі посіпаки й дай Бог не будуть виховувати такіх  же самих,як вони є.
Ответить
+1
ivankondrat96
Наш цьогорічний Кубок показав, що все може бути. А з М'єльбю ще наш чемпіон може зіграти у кваліфікації ЛЧ. 
Ответить
0
suforza1921
В Україні теж незабаром може команда з села типу Ковалівки чи Кудрівки виграти чемпіонат. Принаймні рівень УПЛ нині такий, що це не буде надто великою сенсацією. Ще трохи Шахтар, Динамо, Полісся просядуть і все може бути. 
Ответить
0
Паша Мех
Ну молодцы!!!
Бывает...👏💪🔥🤝
Ответить
0
