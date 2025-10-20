Клуб Мьельбю впервые в своей истории стал чемпионом Швеции.

Все определилось 20 октября после выездной победы Мьельбю над клубом Гетеборг (2:0).

Команда Мьельбю – из деревни Хеллевик на побережье Балтийского моря, население которой составляет всего около 1500 человек.

Несмотря на небольшой бюджет, малоизвестная команда доминировала в чемпионате и сенсационно стала победителем досрочно.

Мьельбю за три тура до финиша имеет преимущество в 11 очков над ближайшим преследователем (Хаммарбю), что гарантирует чемпионство.

Ворота Мьельбю защищает харизматичный голкипер Ноэль Торнквист, который выступает в специальном защитном шлеме, как Петер Чех. Вратаря уже планирует приобрести итальянский клуб Комо из Серии A.

В следующем году Мьельбю впервые сыграет в квалификации Лиги чемпионов – невероятное достижение для этой команды.

Турнирная таблица чемпионата Швеции (за 3 тура до финиша)