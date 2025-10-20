Клуб из деревни с 1500 жителями сенсационно стал чемпионом Швеции
Команда Мьельбю получила право сыграть в квалификации Лиги чемпионов
Клуб Мьельбю впервые в своей истории стал чемпионом Швеции.
Все определилось 20 октября после выездной победы Мьельбю над клубом Гетеборг (2:0).
Команда Мьельбю – из деревни Хеллевик на побережье Балтийского моря, население которой составляет всего около 1500 человек.
Несмотря на небольшой бюджет, малоизвестная команда доминировала в чемпионате и сенсационно стала победителем досрочно.
Мьельбю за три тура до финиша имеет преимущество в 11 очков над ближайшим преследователем (Хаммарбю), что гарантирует чемпионство.
Ворота Мьельбю защищает харизматичный голкипер Ноэль Торнквист, который выступает в специальном защитном шлеме, как Петер Чех. Вратаря уже планирует приобрести итальянский клуб Комо из Серии A.
В следующем году Мьельбю впервые сыграет в квалификации Лиги чемпионов – невероятное достижение для этой команды.
Турнирная таблица чемпионата Швеции (за 3 тура до финиша)
⏸️ | 45 minuter från att skriva historia! 💛🖤#MjällbyAIF #Allsvenskan2025 pic.twitter.com/RaC7Jb7kRX— Mjällby AIF (@MjallbyAIFs) October 20, 2025
🙌 | VI ÄR MJÄLLBY AIF FRÅN LISTERLANDET!#MjällbyAIF #Allsvenskan2025 pic.twitter.com/yYwtFOxNxY— Mjällby AIF (@MjallbyAIFs) October 20, 2025
