Артета признался, на какого тренера он равняется

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета накануне матча 3-го тура Лиги чемпионов с «Атлетико» высоко оценил наставника соперника Диего Симеоне.

– О противостоянии с Диего Симеоне и о том, как высоко он его ценит...

– На самом высоком уровне то, что он сделал с момента, когда возглавил «Атлетико», – это выдающееся достижение. И не только результаты, но и то, как он этого добился. Идентичность, которую он создал для клуба, для команды, этот дух – все это очень четко и легко узнается. И это потому, что команда отражает личность своего тренера. Добиться такого даже за короткое время очень трудно, а удерживать этот уровень на протяжении 14 лет – действительно невероятно. Так что для меня будет честью встретиться с ним.

– Об использовании Симеоне как вдохновения с точки зрения его долголетия в «Атлетико»...

– Есть люди, на которых я равняюсь и учусь в разных ситуациях – и он один из них. Что особенно меня поражает – это его страсть. Столько лет оставаться в этой игре, в одном и том же клубе, с теми же игроками – и при этом сохранять контроль, способность передавать энергию и жажду побед. Мы живем в очень сложной среде, и чтобы постоянно убеждать игроков, нужно быть по-настоящему исключительной личностью. Я не знаком с ним лично, но из всего, что я слышал, он великолепно умеет это делать. И именно поэтому ему удается удерживать такой уровень столько лет.

– Вдохновлялись ли вы культурой, которую создал Симеоне в «Атлетико»?

– Нет, думаю, это у меня сформировалось скорее через собственный опыт и убеждения. Прежде всего через понимание «Арсенала» как клуба и свой путь здесь. Перенести один контекст в совершенно другой очень трудно. В конце концов, ты должен оставаться верным своим убеждениям, своему подходу к людям — а это самое важное, когда говоришь о культуре. Со временем появляется определённое видение, а потом ты немного корректируешь направление, чтобы лучше понять, что лучше для клуба.

– Почему против команды Симеоне так сложно играть?

– Прежде всего из-за их желания побеждать. Это чувствуется в каждом эпизоде, на каждом метре поля, в том, как они борются. Есть разница между тем, как они сражаются и как они играют, и эти вещи нужно различать. Уровень их организации чрезвычайно высок, дисциплина – тоже. А еще за эти годы они собрали много талантливых игроков, очень точно подобранных под нужды и стиль игры команды. И они умеют блестяще использовать свои возможности.

Отметим, что матч 3-го тура Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Атлетико» состоится 21 октября в 22:00 в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».