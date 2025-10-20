Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артета признался, на какого тренера он равняется
Лига чемпионов
20 октября 2025, 22:12 | Обновлено 20 октября 2025, 22:27
253
0

Артета признался, на какого тренера он равняется

Тренер «Арсенала» похвалил Диего Симеоне

20 октября 2025, 22:12 | Обновлено 20 октября 2025, 22:27
253
0
Артета признался, на какого тренера он равняется
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета накануне матча 3-го тура Лиги чемпионов с «Атлетико» высоко оценил наставника соперника Диего Симеоне.

– О противостоянии с Диего Симеоне и о том, как высоко он его ценит...

– На самом высоком уровне то, что он сделал с момента, когда возглавил «Атлетико», – это выдающееся достижение. И не только результаты, но и то, как он этого добился. Идентичность, которую он создал для клуба, для команды, этот дух – все это очень четко и легко узнается. И это потому, что команда отражает личность своего тренера. Добиться такого даже за короткое время очень трудно, а удерживать этот уровень на протяжении 14 лет – действительно невероятно. Так что для меня будет честью встретиться с ним.

– Об использовании Симеоне как вдохновения с точки зрения его долголетия в «Атлетико»...

– Есть люди, на которых я равняюсь и учусь в разных ситуациях – и он один из них. Что особенно меня поражает – это его страсть. Столько лет оставаться в этой игре, в одном и том же клубе, с теми же игроками – и при этом сохранять контроль, способность передавать энергию и жажду побед. Мы живем в очень сложной среде, и чтобы постоянно убеждать игроков, нужно быть по-настоящему исключительной личностью. Я не знаком с ним лично, но из всего, что я слышал, он великолепно умеет это делать. И именно поэтому ему удается удерживать такой уровень столько лет.

– Вдохновлялись ли вы культурой, которую создал Симеоне в «Атлетико»?

– Нет, думаю, это у меня сформировалось скорее через собственный опыт и убеждения. Прежде всего через понимание «Арсенала» как клуба и свой путь здесь. Перенести один контекст в совершенно другой очень трудно. В конце концов, ты должен оставаться верным своим убеждениям, своему подходу к людям — а это самое важное, когда говоришь о культуре. Со временем появляется определённое видение, а потом ты немного корректируешь направление, чтобы лучше понять, что лучше для клуба.

– Почему против команды Симеоне так сложно играть?

– Прежде всего из-за их желания побеждать. Это чувствуется в каждом эпизоде, на каждом метре поля, в том, как они борются. Есть разница между тем, как они сражаются и как они играют, и эти вещи нужно различать. Уровень их организации чрезвычайно высок, дисциплина – тоже. А еще за эти годы они собрали много талантливых игроков, очень точно подобранных под нужды и стиль игры команды. И они умеют блестяще использовать свои возможности.

Отметим, что матч 3-го тура Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Атлетико» состоится 21 октября в 22:00 в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

По теме:
Гранд может уволить тренера в ближайшее время. Ему дали два матча
Спортинг – Марсель. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Монако – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Арсенал Лондон Микель Артета Диего Симеоне Лига чемпионов Атлетико Мадрид
Иван Чирко Источник: ФК Арсенал Лондон
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
Футбол | 20 октября 2025, 07:02 2
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»

Экс-футболист «Динамо» – о том, как о нем отзывался Йожеф Сабо

Аль-Ахли и Аль-Иттихад разгромно выиграли матчи Лиги чемпионов Азии
Футбол | 20 октября 2025, 23:23 0
Аль-Ахли и Аль-Иттихад разгромно выиграли матчи Лиги чемпионов Азии
Аль-Ахли и Аль-Иттихад разгромно выиграли матчи Лиги чемпионов Азии

20 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов Азии.

Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
Футбол | 20.10.2025, 13:17
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
Футбол | 20.10.2025, 14:35
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
«Узнал сумму – начал танцевать». В ЛНЗ раскрыли премиальные за Шахтер
Футбол | 20.10.2025, 17:59
«Узнал сумму – начал танцевать». В ЛНЗ раскрыли премиальные за Шахтер
«Узнал сумму – начал танцевать». В ЛНЗ раскрыли премиальные за Шахтер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
20.10.2025, 03:59 6
Футбол
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
20.10.2025, 09:10 1
Футбол
Турки Аль-Шейх не сдержал обещания и разозлил фанатов бокса
Турки Аль-Шейх не сдержал обещания и разозлил фанатов бокса
18.10.2025, 22:04 2
Бокс
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
19.10.2025, 06:23 12
Футбол
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
19.10.2025, 07:58 17
Футбол
Яркое теннисное шоу в Саудовской Аравии. Синнер выиграл финал у Алькараса
Яркое теннисное шоу в Саудовской Аравии. Синнер выиграл финал у Алькараса
18.10.2025, 23:01 1
Теннис
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
20.10.2025, 08:02 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем