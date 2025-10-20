Экс-игрок МЮ попал в скандал. Он плюнул в человека во время игры АПЛ

22-летний центральный полузащитник «Бернли» Ганнибал Мейбри оказался в центре скандала после победного матча восьмого тура АПЛ против «Лидса» (2:0).

Тунисского футболиста обвинили в том, что он якобы плюнул в сторону одного из присутствующих на матче во время второго тайма встречи.

«Полиция Ланкашира осведомлена о предполагаемом инциденте с участием игрока «Бернли», который произошел во второй половине матча Премьер-лиги между «Бернли» и «Лидс Юнайтед» на стадионе «Терф Мур» вчера (18 октября). В настоящее время мы сотрудничаем с футбольным клубом «Бернли», чтобы установить все обстоятельства произошедшего», – говорится в заявлении полиции графства Ланкашир.

Английский клуб подтвердил факт инцидента и заявил, что взаимодействует с полицией для выяснения деталей. «Лидс», зная о ситуации, воздержался от комментариев.