Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок МЮ попал в скандал. Он плюнул в человека во время игры АПЛ
Англия
20 октября 2025, 21:34 | Обновлено 20 октября 2025, 21:39
244
1

Экс-игрок МЮ попал в скандал. Он плюнул в человека во время игры АПЛ

Полиция начала расследование касательно действий Ганнибала Мейбри

20 октября 2025, 21:34 | Обновлено 20 октября 2025, 21:39
244
1 Comments
Экс-игрок МЮ попал в скандал. Он плюнул в человека во время игры АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Ганнибал Мейбри

22-летний центральный полузащитник «Бернли» Ганнибал Мейбри оказался в центре скандала после победного матча восьмого тура АПЛ против «Лидса» (2:0).

Тунисского футболиста обвинили в том, что он якобы плюнул в сторону одного из присутствующих на матче во время второго тайма встречи.

«Полиция Ланкашира осведомлена о предполагаемом инциденте с участием игрока «Бернли», который произошел во второй половине матча Премьер-лиги между «Бернли» и «Лидс Юнайтед» на стадионе «Терф Мур» вчера (18 октября). В настоящее время мы сотрудничаем с футбольным клубом «Бернли», чтобы установить все обстоятельства произошедшего», – говорится в заявлении полиции графства Ланкашир.

Английский клуб подтвердил факт инцидента и заявил, что взаимодействует с полицией для выяснения деталей. «Лидс», зная о ситуации, воздержался от комментариев.

По теме:
Ярмолюк догнал Ярмоленко по количеству матчей в АПЛ
Вест Хэм – Брентфорд. Ярмолюк – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сыграет ли Ярмолюк? Названы стартовые составы Вест Хэма и Брентфорда
Чемпионшип чемпионат Англии по футболу Бернли Лидс скандал
Андрей Витренко Источник: The Athletic
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Футбол | 20 октября 2025, 03:59 6
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ

Молодежный чемпионат мира U-20 завершился в Чили

«Узнал сумму – начал танцевать». В ЛНЗ раскрыли премиальные за Шахтер
Футбол | 20 октября 2025, 17:59 8
«Узнал сумму – начал танцевать». В ЛНЗ раскрыли премиальные за Шахтер
«Узнал сумму – начал танцевать». В ЛНЗ раскрыли премиальные за Шахтер

Путря сказал, что игроки получили x5 (не BMW)

Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»
Футбол | 20.10.2025, 08:31
Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»
Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»
Манчестер Сити нацелился на игрока Реала. В Мадриде дали ответ
Футбол | 20.10.2025, 21:48
Манчестер Сити нацелился на игрока Реала. В Мадриде дали ответ
Манчестер Сити нацелился на игрока Реала. В Мадриде дали ответ
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
Футбол | 20.10.2025, 08:44
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПУМА
Добре, що хоч не з'їв 😂
Ответить
+1
Популярные новости
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
18.10.2025, 18:31 20
Футбол
Источник: Реброву нашли замену. Это тренер, который выиграл Лигу чемпионов
Источник: Реброву нашли замену. Это тренер, который выиграл Лигу чемпионов
19.10.2025, 08:55 9
Футбол
Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо
Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо
18.10.2025, 17:27 83
Футбол
Александр УСИК: «Удача, повезло – и все. Но ему же постоянно везет»
Александр УСИК: «Удача, повезло – и все. Но ему же постоянно везет»
18.10.2025, 23:17
Бокс
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
18.10.2025, 18:49 27
Футбол
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
20.10.2025, 10:10 35
Футбол
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
19.10.2025, 07:58 17
Футбол
Превзошли сами себя. Эпицентр победил Карпаты
Превзошли сами себя. Эпицентр победил Карпаты
19.10.2025, 20:01 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем