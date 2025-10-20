ФОТО. Экс-футболист Реала перенес инсульт. Он очень изменился

Бывший вингер «Реала» и «Эвертона» Ройстон Дренте госпитализирован после инсульта.

38-летний экс-футболист сборной Нидерландов был доставлен в больницу в пятницу.

Об этом сообщило агентство «FC de Rebellen», представляющее интересы бывших игроков, включая Дренте.

В заявлении организации говорится: «В прошлую пятницу Ройстон Дренте перенес инсульт. Сейчас он получает необходимую медицинскую помощь и находится в надежных руках. Команда и все близкие надеются на его скорейшее выздоровление».

Дренте начал профессиональную карьеру в «Фейеноорде», после чего в 2007 году перешел в «Реал Мадрид», где год спустя выиграл чемпионат Испании.

В сезоне 2011/12 он выступал за «Эвертон» на правах аренды, а также играл за «Рединг» и «Шеффилд Уэнсдей».