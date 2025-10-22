Артем МИЛЕВСКИЙ: «Это самый запоминающийся матч. Царство ему небесное»
Футболист вспомнил поединок против Швейцарии на чемпионате мира
Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский назвал самый запоминающийся поединок, в котором он принимал участие.
«Самый запоминающийся матч был против Швейцарии на чемпионате мира. Помню состав на тот матч: Шовковский, Гусев, Ващук, Гусин – царство ему небесное, Несмачный, Шелаев, Тимощук пи**рас, Воробей справа, Калиниченко слева, Воронин под нападающими, а впереди – Андрей Шевченко. Я тогда еще выходил на замену», – сказал Артем.
В 2006 году сборная Украины обыграла Швейцарию в серии пенальти и впервые в истории вышла в четвертьфинал Мундиаля.
Ранее бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский высказался о бывшем полузащитнике столичного клуба Валентине Белькевиче.
