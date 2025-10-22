Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Артем МИЛЕВСКИЙ: «Это самый запоминающийся матч. Царство ему небесное»
Украина. Премьер лига
22 октября 2025, 00:32
Футболист вспомнил поединок против Швейцарии на чемпионате мира

Instagram. Артем Милевский

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский назвал самый запоминающийся поединок, в котором он принимал участие.

«Самый запоминающийся матч был против Швейцарии на чемпионате мира. Помню состав на тот матч: Шовковский, Гусев, Ващук, Гусин – царство ему небесное, Несмачный, Шелаев, Тимощук пи**рас, Воробей справа, Калиниченко слева, Воронин под нападающими, а впереди – Андрей Шевченко. Я тогда еще выходил на замену», – сказал Артем.

В 2006 году сборная Украины обыграла Швейцарию в серии пенальти и впервые в истории вышла в четвертьфинал Мундиаля.

Ранее бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский высказался о бывшем полузащитнике столичного клуба Валентине Белькевиче.

Артем Милевский Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ЧМ-2006 по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Instagram
