Артем МИЛЕВСКИЙ: «Это самый запоминающийся матч. Царство ему небесное»

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский назвал самый запоминающийся поединок, в котором он принимал участие.

«Самый запоминающийся матч был против Швейцарии на чемпионате мира. Помню состав на тот матч: Шовковский, Гусев, Ващук, Гусин – царство ему небесное, Несмачный, Шелаев, Тимощук пи**рас, Воробей справа, Калиниченко слева, Воронин под нападающими, а впереди – Андрей Шевченко. Я тогда еще выходил на замену», – сказал Артем.

В 2006 году сборная Украины обыграла Швейцарию в серии пенальти и впервые в истории вышла в четвертьфинал Мундиаля.

