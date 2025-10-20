ФОТО. Жена футболиста сборной Украины впечатляет своим отдыхом
Кристина Яремчук развлекается в Барселоне
Кристина Яремчук, жена нападающего «Олимпиакоса» Романа Яремчука, поделилась серией ярких сторис в Instagram.
На снимках она проводит время с подругами в Барселоне, подписав один из кадров коротко и нежно – «Карамельки».
Позже Кристина опубликовала видео из ресторана Jacqueline Barcelona, где компания наслаждалась атмосферным вечером с живой фламенко-программой.
Уже во вторник «Олимпиакос» Романа Яремчука сыграет именно с «Барселоной» в рамках Лиги чемпионов.
Судя по публикациям, Кристина удачно совместила приятное с полезным – поддержку мужа перед важным поединком и отдых в сердце Каталонии.
