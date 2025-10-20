ФОТО. Жена футболиста сборной Украины впечатляет своим отдыхом

Кристина Яремчук, жена нападающего «Олимпиакоса» Романа Яремчука, поделилась серией ярких сторис в Instagram.

На снимках она проводит время с подругами в Барселоне, подписав один из кадров коротко и нежно – «Карамельки».

Позже Кристина опубликовала видео из ресторана Jacqueline Barcelona, где компания наслаждалась атмосферным вечером с живой фламенко-программой.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Уже во вторник «Олимпиакос» Романа Яремчука сыграет именно с «Барселоной» в рамках Лиги чемпионов.

Судя по публикациям, Кристина удачно совместила приятное с полезным – поддержку мужа перед важным поединком и отдых в сердце Каталонии.