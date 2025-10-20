Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Полесье поддержало Бескоровайного. Он перенес операцию на мениске
Украина. Премьер лига
20 октября 2025, 01:47 | Обновлено 20 октября 2025, 02:06
Восстановление игрока будет длиться от 4 до 6 недель

ФК Полесье

Центральный защитник «Полесье» Даниил Бескоровайный во время одной из тренировок получил повреждение мениска, которое нуждалось в оперативном вмешательстве.

18 октября футболист успешно перенес операцию по удалению поврежденной части мениска и уже приступил к процессу реабилитации под наблюдением медицинского штаба команды. По прогнозам врачей, восстановление игрока будет продолжаться от 4 до 6 недель.

Житомирская команда поддержала Даниила Бескоровайного перед матчем с Шахтером, показав футболки с 13-м номером. Перед игрой 9-го тура УПЛ против Шахтера (0:0) игроки Полесья поддержали центрального защитника Даниила Бескоровайного, перенесшего операцию на мениске.

травма чемпионат Украины по футболу операция операция на колене травма колена Украинская Премьер-лига Полесье Житомир ТаТоТаке Даниил Бескоровайный
Николай Степанов Источник: ФК Полесье
