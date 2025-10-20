ФОТО. Полесье поддержало Бескоровайного. Он перенес операцию на мениске

Центральный защитник «Полесье» Даниил Бескоровайный во время одной из тренировок получил повреждение мениска, которое нуждалось в оперативном вмешательстве.

18 октября футболист успешно перенес операцию по удалению поврежденной части мениска и уже приступил к процессу реабилитации под наблюдением медицинского штаба команды. По прогнозам врачей, восстановление игрока будет продолжаться от 4 до 6 недель.

Житомирская команда поддержала Даниила Бескоровайного перед матчем с Шахтером, показав футболки с 13-м номером. Перед игрой 9-го тура УПЛ против Шахтера (0:0) игроки Полесья поддержали центрального защитника Даниила Бескоровайного, перенесшего операцию на мениске.