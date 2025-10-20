Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Довбик попал в рейтинг самых высокооплачиваемых атакующих игроков Серии А
Италия
20 октября 2025, 16:01 |
Форвард сборной Украины разделил с Лоренцо Пеллегрини 14-е место в списке

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Статистический портал transfermarkt.it составил рейтинг самых высокооплачиваемых атакующих игроков итальянской Серии А, в котором нашлось место и игроку сборной Украины.

Форвард «Ромы» Артем Довбик, который зарабатывает 6,4 миллиона евро в год, разместился на 14-й позиции – это место он разделил со своим одноклубником Лоренцо Пеллегрини.

Лидером рейтинга стал форвард туринского «Ювентуса» Душан Влахович, зарплата которого составляет солидные 22,2 миллиона евро. В тройку по этому показателю также попали Лаутаро Мартинес из «Интера» и Пауло Дибала, который представляет «Рому».

В топ-15 списка попали четыре игрока «волков», по три из «Ювентуса» и «Наполи», по два футболиста «Интера» и «Милана» и один из «Комо».

Довбик перебрался в чемпионат Италии из испанской «Жироны» в августе прошлого года за 30,5 миллионов евро. В нынешнем сезоне 28-летний футболист провел восемь матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Рейтинг самых высокооплачиваемых атакующих игроков Серии А

чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Ювентус Интер Милан Душан Влахович Лаутаро Мартинес Пауло Дибала Лоренцо Пеллегрини Артем Довбик рейтинг
Николай Титюк Источник: Transfermarkt
Harun Bakircioğlu
Влахович получает в 4 раза больше Довбика, а за то время что Артем в Серии А забил на один гол меньше - 12. Вот где деньги на ветер.
Harun Bakircioğlu
Милан самый скупой из всех итальянских топов, если бы не Нкунку, то один Леау где-то в низах. А еще болельщики хотят Скудетто, а так не бывает в современном футболе, кто не тратит, не побеждает. Если Аллегри выиграет чемпионат с таким раскладом, ему надо памятник поставить.
Harun Bakircioğlu
Это стипендия, на картинке так написано
Saar
Ну, Довбик хоть інколи грає на відміну від дніща Луніна
