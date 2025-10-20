Довбик попал в рейтинг самых высокооплачиваемых атакующих игроков Серии А

Статистический портал transfermarkt.it составил рейтинг самых высокооплачиваемых атакующих игроков итальянской Серии А, в котором нашлось место и игроку сборной Украины.

Форвард «Ромы» Артем Довбик, который зарабатывает 6,4 миллиона евро в год, разместился на 14-й позиции – это место он разделил со своим одноклубником Лоренцо Пеллегрини.

Лидером рейтинга стал форвард туринского «Ювентуса» Душан Влахович, зарплата которого составляет солидные 22,2 миллиона евро. В тройку по этому показателю также попали Лаутаро Мартинес из «Интера» и Пауло Дибала, который представляет «Рому».

В топ-15 списка попали четыре игрока «волков», по три из «Ювентуса» и «Наполи», по два футболиста «Интера» и «Милана» и один из «Комо».

Довбик перебрался в чемпионат Италии из испанской «Жироны» в августе прошлого года за 30,5 миллионов евро. В нынешнем сезоне 28-летний футболист провел восемь матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Рейтинг самых высокооплачиваемых атакующих игроков Серии А