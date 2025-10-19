ПОНОМАРЕВ: «Мы планировали играть надежно»

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев поделился эмоциями от победы над «Колосом» (1:0) в матче 9-го тура УПЛ.

– Матч оказался сложным, как мы и ожидали, но спасибо команде за то, что мы сумели одержать победу – это на данном этапе важно для нас.

– Кажется, футболистам ЛНЗ проще играть против таких соперников, как «Шахтер», «Полессье», которые дают свободные зоны, чем против таких, условно, как «Колос» или «Кривбасс». Согласны с этим мнением?

– Я не могу согласиться, потому что, как показали наши предыдущие домашние матчи, большинство матчей мы выиграли 1:0. Но у нас очень много голевых моментов, которые нужно реализовывать. И если бы мы реализовывали хотя бы половину этих моментов, счета были бы намного больше. Поэтому проблема в нашей реализации.

Конечно, на «Шахтер» особо настраивать команду не нужно – нужно готовить, но настраивать не нужно. Сегодняшний матч был опасным в плане психологии, потому что футболисты должны были выйти и играть с таким же вдохновением, как в игре с «Шахтером». Но я не считаю, что те матчи лучше, те хуже. Просто мы в тех матчах не реализовали свои моменты, и всё.

– Планировали ли вы играть вторым номером и вести такой осторожный футбол? Это был ваш замысел или по ходу матча так складывалось?

– Мы планировали играть надежно, потому что, как я только что сказал, «Колос» – очень опасная команда на контратаках. На данном этапе нам нужно выйти на определенный уровень стабильности. Чтобы достичь этого уровня, должна быть крепкая психология. Психология формируется только тогда, когда в команде будут победы, будут позитивные результаты.

Для нас сегодня важен результат. Очень важен для футболистов, чтобы они получили уверенность. Такие матчи, как с «Шахтером», дают уверенность, но они могут дать и самоуверенность. Поэтому очень важно, чтобы после такого матча, как с «Шахтером», качественно сыграть следующий матч с любым соперником.

Поэтому мы играли осторожно, играли на результат сегодня, опять же. Все болельщики хотят и красивую игру, и результат, но если мы будем играть красиво и не будет положительного результата – не думаю, что кто-то будет доволен. Потому что болельщики, кто бы что ни говорил, в первую очередь приходят за результатом.

– Команда начала бежать примерно с 65-й минуты – давление, прессинг, удары. А до этого ощущалось, что на поле машина времени и 80-е годы прошлого века, черкасский «Днепр», Вторая лига. Это тактика была – до 65-й минуты мы усыпляли соперника, а потом начинаем бегать? Или само собой как-то сложилось?

– Я только что ответил: мы играли осторожно. Но до 10-й минуты у нас было несколько моментов, которые можно было реализовать. Если бы мы забили быстрый гол, мы бы диктовали свои условия.

Но нужно было играть осторожно, потому что мы уже в этом чемпионате сталкивались с играми, где у нас было очень много голевых моментов, но не было баланса в команде – домашняя с «Вересом», выездная с «Александрией». Это необязательные поражения – только потому, что не было баланса.

Нельзя просто бежать и гулять сзади, идти в атаку, чтобы забить гол. Есть стратегия, есть тактика. Нужно выбирать стратегию и тактику такую, которая желательно даст положительный конечный результат.