Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
19 октября 2025, 22:55 | Обновлено 19 октября 2025, 22:56
Нагорняк поделился секретом, как удалось переиграть Карпаты

«Эпицентр» на выезде оказался сильнее львовского клуба

Нагорняк поделился секретом, как удалось переиграть Карпаты
ФК Карпаты Львов. Сергей Нагорняк

Тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк проанализировал вторую победу в Украинской Премьер-лиге. Подопечные Нагорняка на выезде обыграли «Карпаты» в девятом туре лиги — 3:1.

– Ключ к успеху – это слаженная игра всей команды. Сегодня мы полностью закрыли пространство для соперника. У «Карпат» квалифицированные футболисты, которые умеют использовать такое пространство, а мы не дали им этого сделать. Мы внесли некоторые изменения в состав, и думаю, что всё вместе дало положительный результат.

– В этом сезоне вы одержали две победы, и обе – во Львове. Возможно, будете чаще играть здесь?

– Мы уже шутим, что нужно сюда переезжать и проводить домашние матчи. В Тернополе пока не можем выиграть, так что переедем сюда. Наш стадион пока не готов, но надеемся, что это произойдет уже весной.

– Как вам в целом «Карпаты»? Чем сегодня впечатлили, какие сильные и слабые стороны можете выделить?

– Честно говоря, некорректно оценивать. Хорошая команда, в прошлом сезоне они подняли планку так высоко, что в этом сезоне не могут опускаться ниже. У них свои проблемы, у нас – свои. Мы понимаем, что являемся дебютантами и находились внизу турнирной таблицы. Половина команды никогда не играла в УПЛ. Это их первый сезон – было немного сложно. «Карпаты» имеют возможности, к ним пришли квалифицированные иностранцы. Недаром они показывают фееричные матчи против «Шахтера» и «Динамо». Думаю, болельщикам это очень нравится. Сегодня получилось так, что мы победили, и я считаю, что заслуженно.

– Вы точно не команда-аутсайдер. Вы должны быть в десятке. Что мешало вам набирать очки в предыдущих матчах?

– В каждой нашей игре были индивидуальные ошибки, волнение. Согласен, что по игре мы никому не проиграли. Даже «Динамо», когда уступили 1:4 – там были индивидуальные ошибки. Был триллер с «Кривбассом» (4:5). Честно говоря, в некоторых матчах судьи сыграли не в нашу пользу. Для любой команды это важно. Возьмем сегодняшний матч: счет 0:0, и не засчитали гол «Карпат» из-за офсайда. Понимаете, игра могла бы повернуться совсем иначе, если бы гол засчитали. Я не могу дать точного ответа. Там не дотерпели, в конце матча пропустили, не дали чистый пенальти. Вот такая совокупность причин. Я всегда говорил ребятам, что по игре мы ни одной команде не проиграли. С «Шахтером» у нас был дебют, тогда донецкая команда только после «Бешикташа». Вы помните, что они с ним сделали. Все говорили, что это лучший «Шахтер» в истории. Сейчас они выглядят иначе. Однако мы тогда попали на них, не дотерпели. Ничего страшного, мы движемся вперед, не смотрим на таблицу. Я стараюсь оберегать ребят. Работаем от матча к матчу.

– Сейчас обсуждается, что УПЛ хочет внедрить систему, при которой судьи после просмотра VAR будут на стадионе объяснять, почему приняли то или иное решение.

– Я только за! Сейчас у нас есть новые технологии, планшеты – мы посмотрели сегодня и сразу увидели, что когда «Карпаты» забили гол, был офсайд. Там Чачуа мешал вратарю. В многих странах такое уже внедрили. Почему бы нет? У нас просто много недоговоренностей. Например, один арбитр судил нас два матча и допустил две ошибки против нас. Мы же нигде об этом не кричим. Я бы тоже хотел объяснения. Понимаете, что напишет УАФ в пояснении: «Мы возьмем к рассмотрению и там вам что-то напишем». А когда судья на поле объясняет объективно, почему принял такое решение, это нормально. Понятно, что одной команде это понравится, другой – нет. Но болельщики на трибунах будут знать, почему принято именно такое решение. Чтобы не было непонятных моментов.

чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Эпицентр Каменец-Подольский Карпаты - Эпицентр Сергей Нагорняк
Андрей Витренко Источник: ФК Карпаты Львов
