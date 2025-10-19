Нагорняк поделился секретом, как удалось переиграть Карпаты

Тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк проанализировал вторую победу в Украинской Премьер-лиге. Подопечные Нагорняка на выезде обыграли «Карпаты» в девятом туре лиги — 3:1.

– Ключ к успеху – это слаженная игра всей команды. Сегодня мы полностью закрыли пространство для соперника. У «Карпат» квалифицированные футболисты, которые умеют использовать такое пространство, а мы не дали им этого сделать. Мы внесли некоторые изменения в состав, и думаю, что всё вместе дало положительный результат.

– В этом сезоне вы одержали две победы, и обе – во Львове. Возможно, будете чаще играть здесь?

– Мы уже шутим, что нужно сюда переезжать и проводить домашние матчи. В Тернополе пока не можем выиграть, так что переедем сюда. Наш стадион пока не готов, но надеемся, что это произойдет уже весной.

– Как вам в целом «Карпаты»? Чем сегодня впечатлили, какие сильные и слабые стороны можете выделить?

– Честно говоря, некорректно оценивать. Хорошая команда, в прошлом сезоне они подняли планку так высоко, что в этом сезоне не могут опускаться ниже. У них свои проблемы, у нас – свои. Мы понимаем, что являемся дебютантами и находились внизу турнирной таблицы. Половина команды никогда не играла в УПЛ. Это их первый сезон – было немного сложно. «Карпаты» имеют возможности, к ним пришли квалифицированные иностранцы. Недаром они показывают фееричные матчи против «Шахтера» и «Динамо». Думаю, болельщикам это очень нравится. Сегодня получилось так, что мы победили, и я считаю, что заслуженно.

– Вы точно не команда-аутсайдер. Вы должны быть в десятке. Что мешало вам набирать очки в предыдущих матчах?

– В каждой нашей игре были индивидуальные ошибки, волнение. Согласен, что по игре мы никому не проиграли. Даже «Динамо», когда уступили 1:4 – там были индивидуальные ошибки. Был триллер с «Кривбассом» (4:5). Честно говоря, в некоторых матчах судьи сыграли не в нашу пользу. Для любой команды это важно. Возьмем сегодняшний матч: счет 0:0, и не засчитали гол «Карпат» из-за офсайда. Понимаете, игра могла бы повернуться совсем иначе, если бы гол засчитали. Я не могу дать точного ответа. Там не дотерпели, в конце матча пропустили, не дали чистый пенальти. Вот такая совокупность причин. Я всегда говорил ребятам, что по игре мы ни одной команде не проиграли. С «Шахтером» у нас был дебют, тогда донецкая команда только после «Бешикташа». Вы помните, что они с ним сделали. Все говорили, что это лучший «Шахтер» в истории. Сейчас они выглядят иначе. Однако мы тогда попали на них, не дотерпели. Ничего страшного, мы движемся вперед, не смотрим на таблицу. Я стараюсь оберегать ребят. Работаем от матча к матчу.

– Сейчас обсуждается, что УПЛ хочет внедрить систему, при которой судьи после просмотра VAR будут на стадионе объяснять, почему приняли то или иное решение.

– Я только за! Сейчас у нас есть новые технологии, планшеты – мы посмотрели сегодня и сразу увидели, что когда «Карпаты» забили гол, был офсайд. Там Чачуа мешал вратарю. В многих странах такое уже внедрили. Почему бы нет? У нас просто много недоговоренностей. Например, один арбитр судил нас два матча и допустил две ошибки против нас. Мы же нигде об этом не кричим. Я бы тоже хотел объяснения. Понимаете, что напишет УАФ в пояснении: «Мы возьмем к рассмотрению и там вам что-то напишем». А когда судья на поле объясняет объективно, почему принял такое решение, это нормально. Понятно, что одной команде это понравится, другой – нет. Но болельщики на трибунах будут знать, почему принято именно такое решение. Чтобы не было непонятных моментов.