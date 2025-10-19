Илья КВАСНИЦА: «Футбол – это не бокс. Рух хочет покинуть зону вылета»

В начале 2025 года полузащитник «Руха» Илья Квасница на правах аренды перешел в «Карпаты». Но после стартовых туров нынешнего сезона игрок молодежной сборной Украины решил вернуться в «Рух».

Илья Квасница в беседе с корреспондентом Sport.ua прокомментировал последние матчи с участием «Руха» и сообщил, имеет ли право сыграть во львовском дерби, которое запланировано на 25 октября:

– То, что «Рух» постепенно возвращает свои боевые кондиции – однозначно. На высоком уровне мы провели матч 8-го тура с «Колосом», в розыгрыше Кубка Украины нанесли поражение амбициозному «Полесью». И даже в проигранном поединке чемпионата с «Кривбассом» львовяне заслуживали лучшей участи.

– Что в игре с криворожской командой пошло не так?

– Фортуна в этот раз была явно на стороне гостей. Они реализовали почти все созданные голевые моменты, мы же очень часто ошибались с выгодных позиций. По количеству ударов «Рух» значительно превосходил «Кривбасс», однако футбол – это не бокс, где в приоритете нанесенные «удары».

– И все же, чем ты объясняешь такие перепады в игре «Руха» в нынешнем сезоне?

– Не хватает стабильности. В команде много молодежи, а ей еще не хватает умения проводить хотя бы несколько матчей подряд на одном дыхании. Но это дело наживное.

Важно, что возвращаются из лазарета ведущие игроки – Марко Сапуга, Эдсон. Это сделает более острой конкуренцию за место в стартовом составе. Очень хочется уже в ближайших турах покинуть зону вылета.

– Кстати, имеешь ли ты право сыграть в 10-м туре во львовском дерби с «Карпатами», за которые еще совсем недавно выступал?

– Да, ведь я вернулся из аренды и нахожусь на контракте с «Рухом». С этим все в порядке. Правда, в поединке с «Кривбассом» я не избежал повреждения, однако есть основания надеяться, что к 25 октября вернусь в строй.