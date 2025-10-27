АЛОНСО: «Мы против того, чтобы Барса играла этот матч. Это несправедливо»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо объяснил, почему был против, чтобы «Барселона» играла против «Вильярреала» в США.

«Мое мнение такое же, как и раньше. Мы против того, чтобы Барселона играла этот матч. Не было единодушия в принятии такого решения, чтобы они играли на нейтральном поле. Мы протестуем против этого, это несправедливо и многие клубы имеют такие же ощущения. Надо все сделать, чтобы этого не произошло, у меня такое мнение», – отметил Алонсо.

Ранее Ла Лига официально отменила проведение поединка между «Вильярреалом» и «Барселоной» за пределами Испании – в американском городе Майами.