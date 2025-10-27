Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. АЛОНСО: «Мы против того, чтобы Барса играла этот матч. Это несправедливо»
Испания
27 октября 2025, 05:22 |
392
0

АЛОНСО: «Мы против того, чтобы Барса играла этот матч. Это несправедливо»

Наставник «Реала» против того, чтобы «Барселона» играла в США

27 октября 2025, 05:22 |
392
0
АЛОНСО: «Мы против того, чтобы Барса играла этот матч. Это несправедливо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо объяснил, почему был против, чтобы «Барселона» играла против «Вильярреала» в США.

«Мое мнение такое же, как и раньше. Мы против того, чтобы Барселона играла этот матч. Не было единодушия в принятии такого решения, чтобы они играли на нейтральном поле. Мы протестуем против этого, это несправедливо и многие клубы имеют такие же ощущения. Надо все сделать, чтобы этого не произошло, у меня такое мнение», – отметил Алонсо.

Ранее Ла Лига официально отменила проведение поединка между «Вильярреалом» и «Барселоной» за пределами Испании – в американском городе Майами.

По теме:
Перетерпел: один из игроков Реала провел Эль-Класико с высокой температурой
Защитник Барселоны: «Не интересует, как Реал воспринял заявления Ямаля»
«Вам повезло». Отец Ямаля защитил сына после провала в Эль-Класико
Хаби Алонсо Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Барселона Вильярреал
Дмитрий Бандерас Источник: El Nacional
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арда ТУРАН: «Этот футболист – будущее сборной Украины»
Футбол | 27 октября 2025, 04:42 0
Арда ТУРАН: «Этот футболист – будущее сборной Украины»
Арда ТУРАН: «Этот футболист – будущее сборной Украины»

Тренер похвалил Очеретько

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Они требуют какие-то безумные и нереальные зарплаты»
Футбол | 26 октября 2025, 09:12 5
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Они требуют какие-то безумные и нереальные зарплаты»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Они требуют какие-то безумные и нереальные зарплаты»

Тренер – о том, как клуб функционирует во время войны

Чисора назвал причину поражения Паркера в бою с Уордли
Бокс | 26.10.2025, 15:22
Чисора назвал причину поражения Паркера в бою с Уордли
Чисора назвал причину поражения Паркера в бою с Уордли
В мире бокса нашли виновника поражения Паркера от Уордли. Все в шоке
Бокс | 27.10.2025, 02:02
В мире бокса нашли виновника поражения Паркера от Уордли. Все в шоке
В мире бокса нашли виновника поражения Паркера от Уордли. Все в шоке
Уордли обратился к Усику после зрелищной победы над Паркером
Бокс | 26.10.2025, 09:44
Уордли обратился к Усику после зрелищной победы над Паркером
Уордли обратился к Усику после зрелищной победы над Паркером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Уоррен назвал следующего соперника Усика после сенсации в Лондоне
Уоррен назвал следующего соперника Усика после сенсации в Лондоне
26.10.2025, 08:33 8
Бокс
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
25.10.2025, 08:47 2
Футбол
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
26.10.2025, 05:17 4
Футбол
«Он его вырубит в первых трех раундах». Чисора выбрал Усику соперника
«Он его вырубит в первых трех раундах». Чисора выбрал Усику соперника
25.10.2025, 01:02 2
Бокс
Большой апсет! Паркер и Уордли определили следующего соперника Усика
Большой апсет! Паркер и Уордли определили следующего соперника Усика
26.10.2025, 01:45 41
Бокс
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
26.10.2025, 08:55 21
Футбол
Александр УСИК: «На это у нас денег не хватало»
Александр УСИК: «На это у нас денег не хватало»
25.10.2025, 06:02
Бокс
Динамо подпишет экс-игрока Шахтера и сборной? Суркис закрыл этот вопрос
Динамо подпишет экс-игрока Шахтера и сборной? Суркис закрыл этот вопрос
25.10.2025, 20:48 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем