Гарри Магуайр снова стал «волшебной палочкой» Манчестер Юнайтед
Вновь защитник «красных дьяволов» забил важный гол в конце поединка
Гарри Магуайр снова стал «волшебной палочкой» Манчестер Юнайтед.
В матче 8 тура АПЛ Манчестер Юнайтед на выезде победил Ливерпуль со счетом 2:1.
Победный гол в конце поединка забил Гарри Магуайр.
Для защитника МЮ этот гол стал 6-м во всех турнирах с начала сезона 2024/25.
И все эти голы либо становились победными для Манчестер Юнайтед, либо позволяли команде сравнять счет.
Голы Гарри Магуайра за Манчестер Юнайтед с начала сезона 2024/25 во всех турнирах (6)
- 90+1' – гол, сравнявший счет в матче против Порту
- 90+3' – победный гол в матче против Лестер Сити
- 47' – победный гол в матче против Ипсвич Таун
- 120+1' – победный гол в матче против Лиона
- 89' – гол, сравнявший счет в матче против Гримсби Таун
- 84' – победный гол в матче против Ливерпуля
