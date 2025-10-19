Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гарри Магуайр снова стал «волшебной палочкой» Манчестер Юнайтед
Англия
19 октября 2025, 21:03 | Обновлено 19 октября 2025, 21:23
156
0

Гарри Магуайр снова стал «волшебной палочкой» Манчестер Юнайтед

Вновь защитник «красных дьяволов» забил важный гол в конце поединка

19 октября 2025, 21:03 | Обновлено 19 октября 2025, 21:23
156
0
Гарри Магуайр снова стал «волшебной палочкой» Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine

Гарри Магуайр снова стал «волшебной палочкой» Манчестер Юнайтед.

В матче 8 тура АПЛ Манчестер Юнайтед на выезде победил Ливерпуль со счетом 2:1.

Победный гол в конце поединка забил Гарри Магуайр.

Для защитника МЮ этот гол стал 6-м во всех турнирах с начала сезона 2024/25.

И все эти голы либо становились победными для Манчестер Юнайтед, либо позволяли команде сравнять счет.

Голы Гарри Магуайра за Манчестер Юнайтед с начала сезона 2024/25 во всех турнирах (6)

  • 90+1' – гол, сравнявший счет в матче против Порту
  • 90+3' – победный гол в матче против Лестер Сити
  • 47' – победный гол в матче против Ипсвич Таун
  • 120+1' – победный гол в матче против Лиона
  • 89' – гол, сравнявший счет в матче против Гримсби Таун
  • 84' – победный гол в матче против Ливерпуля
По теме:
Рубен Аморим установил интересное достижение с МЮ
Ливерпуль впервые с ноября 2014 проиграл 4 матча подряд во всех турнирах
Ливерпуль – Ман Юнайтед – 1:2. Неожиданность на Энфилде. Видео голов, обзор
Гарри Магуайр Ливерпуль Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль - Манчестер Юнайтед статистика
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Потеря для Динамо. Ярмоленко пропустит матч второго тура Лиги конференций
Футбол | 19 октября 2025, 16:13 23
Потеря для Динамо. Ярмоленко пропустит матч второго тура Лиги конференций
Потеря для Динамо. Ярмоленко пропустит матч второго тура Лиги конференций

Шапаренко, Дубинчак, Тымчик, Биловар и Торрес продолжают восстанавливаться после травм

Яркое теннисное шоу в Саудовской Аравии. Синнер выиграл финал у Алькараса
Теннис | 18 октября 2025, 23:01 1
Яркое теннисное шоу в Саудовской Аравии. Синнер выиграл финал у Алькараса
Яркое теннисное шоу в Саудовской Аравии. Синнер выиграл финал у Алькараса

Финальный матч Six Kings Slam завершился в двух сетах в пользу итальянца

Леоненко назвал двух вратарей из Украины, которые превзошли Шовковского
Футбол | 18.10.2025, 23:35
Леоненко назвал двух вратарей из Украины, которые превзошли Шовковского
Леоненко назвал двух вратарей из Украины, которые превзошли Шовковского
Александр УСИК: «Удача, повезло – и все. Но ему же постоянно везет»
Бокс | 18.10.2025, 23:17
Александр УСИК: «Удача, повезло – и все. Но ему же постоянно везет»
Александр УСИК: «Удача, повезло – и все. Но ему же постоянно везет»
Выйдет ли Модрич? Составы Милана и Фиорентины на матч Серии А
Футбол | 19.10.2025, 21:08
Выйдет ли Модрич? Составы Милана и Фиорентины на матч Серии А
Выйдет ли Модрич? Составы Милана и Фиорентины на матч Серии А
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо
Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо
18.10.2025, 17:27 83
Футбол
Луис ЭНРИКЕ: «Он провел очень хороший матч. Мы очень верим в него»
Луис ЭНРИКЕ: «Он провел очень хороший матч. Мы очень верим в него»
18.10.2025, 08:14
Футбол
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
18.10.2025, 18:49 27
Футбол
Александр УСИК: «О Боже, ты что, мы же здесь родились!»
Александр УСИК: «О Боже, ты что, мы же здесь родились!»
18.10.2025, 06:42
Бокс
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
18.10.2025, 08:27 11
Бокс
Леоненко дал совет Ярмоленко: «Если ты такое творишь...»
Леоненко дал совет Ярмоленко: «Если ты такое творишь...»
18.10.2025, 10:49 6
Футбол
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
19.10.2025, 06:23 11
Футбол
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
17.10.2025, 23:59 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем