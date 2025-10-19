Гарри Магуайр снова стал «волшебной палочкой» Манчестер Юнайтед.

В матче 8 тура АПЛ Манчестер Юнайтед на выезде победил Ливерпуль со счетом 2:1.

Победный гол в конце поединка забил Гарри Магуайр.

Для защитника МЮ этот гол стал 6-м во всех турнирах с начала сезона 2024/25.

И все эти голы либо становились победными для Манчестер Юнайтед, либо позволяли команде сравнять счет.

Голы Гарри Магуайра за Манчестер Юнайтед с начала сезона 2024/25 во всех турнирах (6)

90+1' – гол, сравнявший счет в матче против Порту

90+3' – победный гол в матче против Лестер Сити

47' – победный гол в матче против Ипсвич Таун

120+1' – победный гол в матче против Лиона

89' – гол, сравнявший счет в матче против Гримсби Таун

84' – победный гол в матче против Ливерпуля