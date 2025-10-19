Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Сенсация в Италии. Комо шокировал Ювентус и поднялся на пятое место в лиге

Кампф и Нико Пас помогли хозяевам одержать комфортную победу в матче седьмого тура

Getty Images/Global Images Ukraine.

В воскресенье, 19 октября, состоялся матч седьмого тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Комо» и «Ювентус». Подопечные Сеска Фабрегаса одолели соперника со счетом 2:0, несмотря на статус аутсайдера.

В первом тайме немецкий защитник Кемпф открыл счет после результативной передачи от Нико Паса. Во второй половине игры туринская команда пыталась восстановить паритет, но пропустила второй раз.

Пас стал настоящим героем встречи и к ассисту добавил еще результативный удар, огорчив соперника на 79-й минуте. «Ювентус» шестой матч подряд не сумел победить – предыдущие пять раз команда Игора Тудора играла вничью.

После этой победы «Комо» набрал 12 баллов и поднялся на пятое место в чемпионате. Туринский клуб разместился на шестой позиции – команда имеет также 12 очков, но разница мячей хуже.

Итальянская Серия А, 7-й тур. 19 октября

Комо Ювентус 2:0

Голы: Кемпф, 4, Пас, 79

Фотогалерея:

чемпионат Италии по футболу Серия A Комо Ювентус Нико Пас Сеск Фабрегас
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Viktor Shuper
з Фабрегаса буде толк, потенційно дуже крутий тренер
Saar
Попередні 5 нічиїх!?? О, брат Динаму Якщо чесно, Юве має ресурси в собі додати в потужності і перемагати.
