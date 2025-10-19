Сенсация в Италии. Комо шокировал Ювентус и поднялся на пятое место в лиге

В воскресенье, 19 октября, состоялся матч седьмого тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Комо» и «Ювентус». Подопечные Сеска Фабрегаса одолели соперника со счетом 2:0, несмотря на статус аутсайдера.

В первом тайме немецкий защитник Кемпф открыл счет после результативной передачи от Нико Паса. Во второй половине игры туринская команда пыталась восстановить паритет, но пропустила второй раз.

Пас стал настоящим героем встречи и к ассисту добавил еще результативный удар, огорчив соперника на 79-й минуте. «Ювентус» шестой матч подряд не сумел победить – предыдущие пять раз команда Игора Тудора играла вничью.

После этой победы «Комо» набрал 12 баллов и поднялся на пятое место в чемпионате. Туринский клуб разместился на шестой позиции – команда имеет также 12 очков, но разница мячей хуже.

Итальянская Серия А, 7-й тур. 19 октября

Комо – Ювентус – 2:0

Голы: Кемпф, 4, Пас, 79

Фотогалерея: