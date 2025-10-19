24-летний украинский полузащитник Иван Желизко отметился голом за польский клуб «Лехия» Гданьск в матче 12-го тура чемпионата Польши против «Пяста» Гливице.

На 41-й минуте Иван взял на себя ответственность и выполнил штрафной удар: Желизко блестяще воспользовался своим моментом, отправив мяч в ворота от штанги.

Этим действием Желизко вывел свою команду вперед на исходе первого тайма.

Для Ивана этот мяч стал третьим в текущем сезоне, также на его счету одна голевая передача.

ВИДЕО. В стиле Месси: украинец положил красавец-гол со штрафного