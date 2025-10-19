Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. В стиле Месси: украинец положил красавец-гол со штрафного
Польша
19 октября 2025, 14:37 | Обновлено 19 октября 2025, 14:40
Иван Желизко чуть не погнул штангу

ВИДЕО. В стиле Месси: украинец положил красавец-гол со штрафного
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Желизко

24-летний украинский полузащитник Иван Желизко отметился голом за польский клуб «Лехия» Гданьск в матче 12-го тура чемпионата Польши против «Пяста» Гливице.

На 41-й минуте Иван взял на себя ответственность и выполнил штрафной удар: Желизко блестяще воспользовался своим моментом, отправив мяч в ворота от штанги.

Этим действием Желизко вывел свою команду вперед на исходе первого тайма.

Для Ивана этот мяч стал третьим в текущем сезоне, также на его счету одна голевая передача.

Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
