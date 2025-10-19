Украинец принес победу своему клубу в чемпионате. Он забил со штрафного
Иван Желизко оставил заметный след в матче «Пяста» Гливице и «Лехии» Гданьск
19 октября состоялся матч 12-го тура чемпионата Польши, в котором встретились клубы «Пяст» Гливице и «Лехия» Гданьск.
На «Городском стадионе Гливице» была зафиксирована победа «Лехии» со счетом 2:1.
Важную роль в поединке сыграл украинец Иван Желизко: полузащитник отметился первым голом в матче, забив настоящий шедевр со штрафного.
Также из украинцев все 90 минут на поле провел арендованный у «Динамо» защитник Максим Дячук, который внес свой вклад в победу «Лехии».
А вот третий украинец в гданьской команде Богдан Вьюнник просидел все время на скамейке запасных.
После матча «Лехия» расположилась на 16-й позиции (10 баллов), а «Пяст» до сих пор 18-й (семь баллов).
Чемпионат Польши. 12-й тур, 19 октября
«Пяст» Гливице – «Лехия» Гданьск – 1:2
Голы: Барковский, 50 – Желизко, 41, Бобчек, 90+5
KONIEC MECZU. Z GLIWIC WRACAMY Z TRZEMA PUNKTAMI 😎#PIALGD 1:2 pic.twitter.com/s0Fn9GkhAp— Lechia Gdańsk (@LechiaGdanskSA) October 19, 2025
