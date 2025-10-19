«Этого недостаточно». Французский журналист раскритиковал Забарного

Французский журналист Жан-Луи Турре поделился мнением по поводу игры украинского защитника «ПСЖ» Ильи Забарного в матче 8-го тура Лиги 1 со «Страсбургом» (3:3).

«Действительно, его сегодняшняя игра не была выдающейся... У него было много проигранных единоборств, очень посредственные передачи. Раньше у нас создалось впечатление, что он добавил, особенно это касается матча в Марселе, несмотря на поражение.

У нас создалось впечатление, что он освоился, но сегодня он провел не очень хороший матч. Нет, этого недостаточно», – сказал Турре в эфире программы After Foot на RMC.

Ранее стала известна оценка Забарного за матч ПСЖ, где состоялся невероятный камбэк.