Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Этого недостаточно». Французский журналист раскритиковал Забарного
Франция
19 октября 2025, 13:47 |
385
0

«Этого недостаточно». Французский журналист раскритиковал Забарного

Жан-Луи Турре оценил игру украинца во встрече со «Страсбургом»

19 октября 2025, 13:47 |
385
0
«Этого недостаточно». Французский журналист раскритиковал Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Французский журналист Жан-Луи Турре поделился мнением по поводу игры украинского защитника «ПСЖ» Ильи Забарного в матче 8-го тура Лиги 1 со «Страсбургом» (3:3).

«Действительно, его сегодняшняя игра не была выдающейся... У него было много проигранных единоборств, очень посредственные передачи. Раньше у нас создалось впечатление, что он добавил, особенно это касается матча в Марселе, несмотря на поражение.

У нас создалось впечатление, что он освоился, но сегодня он провел не очень хороший матч. Нет, этого недостаточно», – сказал Турре в эфире программы After Foot на RMC.

Ранее стала известна оценка Забарного за матч ПСЖ, где состоялся невероятный камбэк.

По теме:
Луис ЭНРИКЕ: «Он провел очень хороший матч. Мы очень верим в него»
ФОТО. «А Сафоновой нету» – жена Забарного поделилась интересным постом
Радость для Забарного. ПСЖ активно ищет новый клуб для Сафонова
чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) ПСЖ Страсбург Илья Забарный
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эпицентр готов уволить Нагорняка. Насколько логично такое решение
Футбол | 19 октября 2025, 08:15 8
Эпицентр готов уволить Нагорняка. Насколько логично такое решение
Эпицентр готов уволить Нагорняка. Насколько логично такое решение

Вроде после 7 поражений в 8 матчах задуматься об этом и пора, но не все так просто…

Тарас СТЕПАНЕНКО: «Шахтер уволил тренера. Это ошибка»
Футбол | 18 октября 2025, 22:40 3
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Шахтер уволил тренера. Это ошибка»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Шахтер уволил тренера. Это ошибка»

Бывший капитан «горняков» – об уходе Йовичевича

Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
Футбол | 18.10.2025, 18:31
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
Когда играет Реал? Прогнозы на 9-й тур Ла Лиги 2025/26
Футбол | 19.10.2025, 13:46
Когда играет Реал? Прогнозы на 9-й тур Ла Лиги 2025/26
Когда играет Реал? Прогнозы на 9-й тур Ла Лиги 2025/26
ФОТО. Пятый раз подряд. Реакция игроков Динамо на ничью в УПЛ
Футбол | 18.10.2025, 18:59
ФОТО. Пятый раз подряд. Реакция игроков Динамо на ничью в УПЛ
ФОТО. Пятый раз подряд. Реакция игроков Динамо на ничью в УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Боксер-ветеран пообещал положить конец Усику и отобрать у него все
Боксер-ветеран пообещал положить конец Усику и отобрать у него все
18.10.2025, 05:42 4
Бокс
Назван наиболее вероятный соперник Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026
Назван наиболее вероятный соперник Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026
18.10.2025, 06:44 1
Футбол
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
19.10.2025, 06:23 9
Футбол
Моуриньо принял сенсационное решение по Трубину. Будет трансфер
Моуриньо принял сенсационное решение по Трубину. Будет трансфер
18.10.2025, 07:02 7
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «В таком случае нужно забыть об Усике вообще»
Джозеф ПАРКЕР: «В таком случае нужно забыть об Усике вообще»
18.10.2025, 04:42 3
Бокс
Ассист Судакова. Бенфика переиграла Шавеш и вышла в 1/16 финала Кубка
Ассист Судакова. Бенфика переиграла Шавеш и вышла в 1/16 финала Кубка
17.10.2025, 23:23 2
Футбол
Обновился рейтинг ФИФА. Как две победы повлияли на сборную Украины?
Обновился рейтинг ФИФА. Как две победы повлияли на сборную Украины?
17.10.2025, 15:00 12
Футбол
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
18.10.2025, 08:27 11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем