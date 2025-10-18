Известна оценка Забарного за матч ПСЖ, где произошел невероятный камбэк

В пятницу, 17 октября, прошел матч 8-го тура французской Лиги 1, в котором сыграли «ПСЖ» и «Страсбург».

Игра прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Хозяева, проигрывая по ходу матча 1:3, завершили встречу вничью – 3:3.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В стартовом составе парижан вышел украинский защитник Илья Забарный, который после завершения встречи получил оценки от авторитетных статистических порталов. SofaScore поставил Забарному оценку 6,8 баллов, а от WhoScored Илья получил 6,6.

Защитник гостей Эдуард Соболь провёл весь матч в запасе.

Героем встречи был признан нападающий Хоакин Паничелли, который отличился двумя голами за «Страсбург». SofaScore поставил нападающему оценку 8,8, а WhoScored – 9,0.