Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
18 октября 2025, 00:10 |
913
0

Известна оценка Забарного за матч ПСЖ, где произошел невероятный камбэк

Парижане сыграли 3:3 со «Страсбургом»

Известна оценка Забарного за матч ПСЖ, где произошел невероятный камбэк
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В пятницу, 17 октября, прошел матч 8-го тура французской Лиги 1, в котором сыграли «ПСЖ» и «Страсбург».

Игра прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Хозяева, проигрывая по ходу матча 1:3, завершили встречу вничью – 3:3.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В стартовом составе парижан вышел украинский защитник Илья Забарный, который после завершения встречи получил оценки от авторитетных статистических порталов. SofaScore поставил Забарному оценку 6,8 баллов, а от WhoScored Илья получил 6,6.

Защитник гостей Эдуард Соболь провёл весь матч в запасе.

Героем встречи был признан нападающий Хоакин Паничелли, который отличился двумя голами за «Страсбург». SofaScore поставил нападающему оценку 8,8, а WhoScored – 9,0.

По теме:
Радость для Забарного. ПСЖ активно ищет новый клуб для Сафонова
ПСЖ – Страсбург – 3:3. Шоу в Париже с Забарным. Видео голов и обзор
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
SofaScore WhoScored оценки Страсбург Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Эдуард Соболь ПСЖ Илья Забарный Гонсалу Рамуш Хоакин Паничелли
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Комментарии
