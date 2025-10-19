Черкасский ЛНЗ на домашнем стадионе сыграет против ковалевского Колосса в матче девятого тура Украинской Премьер-лиги.

Виталий Пономарев и Руслан Костышин определились со стартовыми составами своих команд на предстоящий поединок. Команды сыграют в боевых складах.

Матч ЛНЗ – Колос запланирован на воскресенье, 19 октября. Стартовый свисток раздастся в 13:00 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает шестую строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги. У подопечных Виталия Пономарева есть в своем активе 14 зачетных пунктов после 8 сыгранных матчей. Колосс находится на 7 строчке с 14 баллами.

Пономарев и Костышин назвали составы на матч ЛНЗ – Колос в УПЛ