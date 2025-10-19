Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пономарев и Костышин назвали составы на матч ЛНЗ – Колос в УПЛ
Украина. Премьер лига
19 октября 2025, 11:54 | Обновлено 19 октября 2025, 11:56
217
0

Пономарев и Костышин назвали составы на матч ЛНЗ – Колос в УПЛ

Команды сыграют матч 9 тура УПЛ

19 октября 2025, 11:54 | Обновлено 19 октября 2025, 11:56
217
0
Пономарев и Костышин назвали составы на матч ЛНЗ – Колос в УПЛ
ФК ЛНЗ.

Черкасский ЛНЗ на домашнем стадионе сыграет против ковалевского Колосса в матче девятого тура Украинской Премьер-лиги.

Виталий Пономарев и Руслан Костышин определились со стартовыми составами своих команд на предстоящий поединок. Команды сыграют в боевых складах.

Матч ЛНЗ – Колос запланирован на воскресенье, 19 октября. Стартовый свисток раздастся в 13:00 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает шестую строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги. У подопечных Виталия Пономарева есть в своем активе 14 зачетных пунктов после 8 сыгранных матчей. Колосс находится на 7 строчке с 14 баллами.

Пономарев и Костышин назвали составы на матч ЛНЗ – Колос в УПЛ

По теме:
Андрей АНИЩЕНКО: «Результат сейчас очень давит»
Первая лига. 12-й тур, 19 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сергей ШИЩЕНКО: «Это действительно историческая победа для нашего клуба»
стартовые составы Колос Ковалевка ЛНЗ Черкассы Виталий Пономарев Руслан Костышин ЛНЗ - Колос Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ассистент Турана объяснил ситуацию с Ротанем и непристойным жестом
Футбол | 18 октября 2025, 23:37 3
Ассистент Турана объяснил ситуацию с Ротанем и непристойным жестом
Ассистент Турана объяснил ситуацию с Ротанем и непристойным жестом

Карло Николини пролил свет на эпизод

ОФИЦИАЛЬНО. Лэнь остался без клуба перед стартом сезона НБА
Баскетбол | 19 октября 2025, 09:39 5
ОФИЦИАЛЬНО. Лэнь остался без клуба перед стартом сезона НБА
ОФИЦИАЛЬНО. Лэнь остался без клуба перед стартом сезона НБА

Алексея отчислили из расположения Нью-Йорк Никс

ФОТО. Пятый раз подряд. Реакция игроков Динамо на ничью в УПЛ
Футбол | 18.10.2025, 18:59
ФОТО. Пятый раз подряд. Реакция игроков Динамо на ничью в УПЛ
ФОТО. Пятый раз подряд. Реакция игроков Динамо на ничью в УПЛ
Сенсационный лидер УПЛ, Зинченко без тренера, шоу Синнера и Алькараса
Футбол | 19.10.2025, 10:52
Сенсационный лидер УПЛ, Зинченко без тренера, шоу Синнера и Алькараса
Сенсационный лидер УПЛ, Зинченко без тренера, шоу Синнера и Алькараса
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
Футбол | 19.10.2025, 07:58
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джозеф ПАРКЕР: «В таком случае нужно забыть об Усике вообще»
Джозеф ПАРКЕР: «В таком случае нужно забыть об Усике вообще»
18.10.2025, 04:42 3
Бокс
Историческая победа. Кременчуг удачно стартовал в Континентальном кубке
Историческая победа. Кременчуг удачно стартовал в Континентальном кубке
17.10.2025, 17:31 3
Хоккей
Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
17.10.2025, 17:34 22
Футбол
Леоненко дал совет Ярмоленко: «Если ты такое творишь...»
Леоненко дал совет Ярмоленко: «Если ты такое творишь...»
18.10.2025, 10:49 6
Футбол
Александр УСИК: «О Боже, ты что, мы же здесь родились!»
Александр УСИК: «О Боже, ты что, мы же здесь родились!»
18.10.2025, 06:42
Бокс
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
19.10.2025, 06:23 9
Футбол
Клуб АПЛ нацелился на Лунина. В Реале приняли решение
Клуб АПЛ нацелился на Лунина. В Реале приняли решение
17.10.2025, 12:20 5
Футбол
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
18.10.2025, 18:49 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем