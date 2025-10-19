ФОТО. Девушка Ламина Ямаля сидела с другим на матче Барселоны

Аргентинская певица Никки Николь, которой приписывают отношения с вингером «Барселоны» и сборной Испании Ламином Ямалем, появилась на трибунах стадиона во время матча «Барселона» – «Жирона» (2:1).

Певица наблюдала за игрой с VIP-сектора «Олимпийского стадиона имени Луиса Компаниса», где расположились близкие друзья и родственники футболистов. Никки была в отличном настроении – активно общалась, улыбалась и поддерживала команду своего возлюбленного.

Появление артистки на трибунах вызвало большой интерес у фанатов, особенно они отметили, что девушка сидели с другим парнем, который оказался близким другом Ламина – поклонники пары отметили, что это уже не первый раз, когда Никки Николь публично поддерживает Ямаля на матчах «Барсы».

Напомним, что на матче также присутствовала девушка украинского нападающего «Жироны» Владислава Ваната Милана Кухилава.