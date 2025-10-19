Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Девушка Ламина Ямаля сидела с другим на матче Барселоны
Другие новости
19 октября 2025, 04:10 | Обновлено 19 октября 2025, 04:21
110
0

ФОТО. Девушка Ламина Ямаля сидела с другим на матче Барселоны

Никки Николь поддержала Ламина Ямаля на матче против Жироны

19 октября 2025, 04:10 | Обновлено 19 октября 2025, 04:21
110
0
ФОТО. Девушка Ламина Ямаля сидела с другим на матче Барселоны
Instagram. Никки Николь и друг Ламина Ямаля

Аргентинская певица Никки Николь, которой приписывают отношения с вингером «Барселоны» и сборной Испании Ламином Ямалем, появилась на трибунах стадиона во время матча «Барселона» – «Жирона» (2:1).

Певица наблюдала за игрой с VIP-сектора «Олимпийского стадиона имени Луиса Компаниса», где расположились близкие друзья и родственники футболистов. Никки была в отличном настроении – активно общалась, улыбалась и поддерживала команду своего возлюбленного.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Появление артистки на трибунах вызвало большой интерес у фанатов, особенно они отметили, что девушка сидели с другим парнем, который оказался близким другом Ламина – поклонники пары отметили, что это уже не первый раз, когда Никки Николь публично поддерживает Ямаля на матчах «Барсы».

Напомним, что на матче также присутствовала девушка украинского нападающего «Жироны» Владислава Ваната Милана Кухилава.

По теме:
ФОТО. Криштиану Роналду подписался на известного блогера
ВИДЕО. Месси осчастливил юного фана одним действием. Милота
ФОТО. Тони Кроос впечатлил выбором новой занятости после карьеры
фото lifestyle Ламин Ямаль Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна оценка Довбика за матч, где Рома досадно проиграла Интеру
Футбол | 19 октября 2025, 03:28 0
Стала известна оценка Довбика за матч, где Рома досадно проиграла Интеру
Стала известна оценка Довбика за матч, где Рома досадно проиграла Интеру

Артем появился на поле на 55 минуте игры

Рома проиграла принципиальный матч Интеру. Довбик вышел во втором тайме
Футбол | 18 октября 2025, 23:41 6
Рома проиграла принципиальный матч Интеру. Довбик вышел во втором тайме
Рома проиграла принципиальный матч Интеру. Довбик вышел во втором тайме

Миланцы взяли три очка в Риме

Боксер-ветеран пообещал положить конец Усику и отобрать у него все
Бокс | 18.10.2025, 05:42
Боксер-ветеран пообещал положить конец Усику и отобрать у него все
Боксер-ветеран пообещал положить конец Усику и отобрать у него все
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
Бокс | 18.10.2025, 08:27
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
Леоненко дал совет Ярмоленко: «Если ты такое творишь...»
Футбол | 18.10.2025, 10:49
Леоненко дал совет Ярмоленко: «Если ты такое творишь...»
Леоненко дал совет Ярмоленко: «Если ты такое творишь...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо нашло нового форварда. Трансфер планируется на зиму
Динамо нашло нового форварда. Трансфер планируется на зиму
17.10.2025, 13:30 38
Футбол
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
17.10.2025, 23:59 7
Футбол
Назван наиболее вероятный соперник Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026
Назван наиболее вероятный соперник Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026
18.10.2025, 06:44 1
Футбол
Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
17.10.2025, 06:05
Футбол
Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо
Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо
18.10.2025, 17:27 83
Футбол
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
18.10.2025, 19:55 140
Футбол
Луис Энрике принял решение по Забарному после его возвращения из сборной
Луис Энрике принял решение по Забарному после его возвращения из сборной
17.10.2025, 07:18 1
Футбол
Ассист Судакова. Бенфика переиграла Шавеш и вышла в 1/16 финала Кубка
Ассист Судакова. Бенфика переиграла Шавеш и вышла в 1/16 финала Кубка
17.10.2025, 23:23 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем