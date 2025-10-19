Капитан Баварии: «Во втором тайме Боруссия Д сыграла лучше»
Йозуа Киммих считает, что Бавария заслуженно победила
Капитан мюнхенской Баварии Йозуа Киммих поделился эмоциями после победы над дортмундской Боруссией (2:1) в седьмом туре немецкой Бундеслиги
«Было очень важно сегодня победить – и то, как мы это сделали. Мы показали, что мы настоящая команда.
В первом тайме мы играли очень хорошо, во втором тайме «Боруссия» сыграла лучше. Мы показали, что на поле у нас есть команда. Даже когда есть сопротивление, мы противостоим ему. Для нас как для коллектива это сегодня было очень важно.
Во втором тайме мы не были на топ-уровне, но все равно создавали свои моменты.
Нет, это не фол (об эпизоде с фолом Гарри Кейна – ред). Если бы это был фол, пришлось бы свистеть много фолов в штрафной. Это было мало, это не было настоящим контактом», – сказал Киммих.
В нынешнем сезоне Бавария уверенно возглавляет турнирную таблицу немецкой Бундеслиги, имея в своем активе 21 турнирный балл после семи сыгранных матчей.
