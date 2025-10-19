Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Капитан Баварии: «Во втором тайме Боруссия Д сыграла лучше»
Германия
19 октября 2025, 02:57 |
24
0

Капитан Баварии: «Во втором тайме Боруссия Д сыграла лучше»

Йозуа Киммих считает, что Бавария заслуженно победила

19 октября 2025, 02:57 |
24
0
Капитан Баварии: «Во втором тайме Боруссия Д сыграла лучше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Йозуа Киммих

Капитан мюнхенской Баварии Йозуа Киммих поделился эмоциями после победы над дортмундской Боруссией (2:1) в седьмом туре немецкой Бундеслиги

«Было очень важно сегодня победить – и то, как мы это сделали. Мы показали, что мы настоящая команда.

В первом тайме мы играли очень хорошо, во втором тайме «Боруссия» сыграла лучше. Мы показали, что на поле у ​​нас есть команда. Даже когда есть сопротивление, мы противостоим ему. Для нас как для коллектива это сегодня было очень важно.

Во втором тайме мы не были на топ-уровне, но все равно создавали свои моменты.

Нет, это не фол (об эпизоде ​​с фолом Гарри Кейна – ред). Если бы это был фол, пришлось бы свистеть много фолов в штрафной. Это было мало, это не было настоящим контактом», – сказал Киммих.

В нынешнем сезоне Бавария уверенно возглавляет турнирную таблицу немецкой Бундеслиги, имея в своем активе 21 турнирный балл после семи сыгранных матчей.

По теме:
Бавария повторила достижение дортмундской Боруссии 10-летней давности
Нойер превзошел рекорд Мюллера в Бундеслиге
Дер-Классикер – за ротен. Бавария одолела Боруссию в Мюнхене
Йозуа Киммих Бавария Боруссия Дортмунд чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Олег Вахоцкий Источник: FCBinside.com
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
Футбол | 18 октября 2025, 18:31 11
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко

Андрей Шахов отстранен от исполнения обязанностей главы медиадепартамента «Динамо»

Легионер Шахтера: «Мне не хватало футбола именно со стартовых минут»
Футбол | 19 октября 2025, 02:29 0
Легионер Шахтера: «Мне не хватало футбола именно со стартовых минут»
Легионер Шахтера: «Мне не хватало футбола именно со стартовых минут»

Марлон рад вернуться на футбольное поле

Назван наиболее вероятный соперник Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026
Футбол | 18.10.2025, 06:44
Назван наиболее вероятный соперник Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026
Назван наиболее вероятный соперник Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
Футбол | 18.10.2025, 18:49
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
Шовковский назвал главную причину кризиса Динамо
Футбол | 18.10.2025, 21:46
Шовковский назвал главную причину кризиса Динамо
Шовковский назвал главную причину кризиса Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Три футболиста сборной Украины готовы покинуть Динамо и Шахтер
Три футболиста сборной Украины готовы покинуть Динамо и Шахтер
17.10.2025, 09:06 15
Футбол
Ассист Судакова. Бенфика переиграла Шавеш и вышла в 1/16 финала Кубка
Ассист Судакова. Бенфика переиграла Шавеш и вышла в 1/16 финала Кубка
17.10.2025, 23:23 2
Футбол
Обновился рейтинг ФИФА. Как две победы повлияли на сборную Украины?
Обновился рейтинг ФИФА. Как две победы повлияли на сборную Украины?
17.10.2025, 15:00 12
Футбол
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
18.10.2025, 19:55 140
Футбол
Клуб АПЛ нацелился на Лунина. В Реале приняли решение
Клуб АПЛ нацелился на Лунина. В Реале приняли решение
17.10.2025, 12:20 5
Футбол
УОРРЕН: «Этот боксер мог стать легендой, но он растратил свой талант»
УОРРЕН: «Этот боксер мог стать легендой, но он растратил свой талант»
17.10.2025, 00:47
Бокс
Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
17.10.2025, 06:05
Футбол
Александр УСИК: «О Боже, ты что, мы же здесь родились!»
Александр УСИК: «О Боже, ты что, мы же здесь родились!»
18.10.2025, 06:42
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем