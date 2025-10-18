Бавария повторила достижение дортмундской Боруссии 10-летней давности
Мюнхенцы стартовали в сезоне 2025/26 из 11 побед подряд во всех турнирах
Бавария повторила достижение дортмундской Боруссии 10-летней давности.
Произошло это в матче 7-го тура немецкой Бундеслиги как раз против «шмелей», в котором мюнхенцы победили со счетом 2:1.
Благодаря этой победе Бавария продлила свою победную серию в сезоне 2025/26 до 11 матчей во всех турнирах.
Это стало повторением рекорда для команд Бундеслиги, установленного дортмундской Боруссией в сезоне 2015/16.
Победная серия Баварии в сезоне 2025/26 (11 матчей)
- Бундеслига, Бавария – Боруссия Дортмунд – 2:1
- Бундеслига, Айнтрахт – Бавария – 0:3
- Лига чемпионов, Пафос – Бавария – 1:5
- Бундеслига, Бавария – Вердер – 4:0
- Бундеслига, Хоффенхайм – Бавария – 1:4
- Лига чемпионов, Бавария – Челси – 3:1
- Бундеслига, Бавария – Гамбург – 5:0
- Бундеслига, Аугсбург – Бавария – 2:3
- Кубок Германии, Висбаден – Бавария – 2:3
- Бундеслига, Бавария – РБ Лейпциг – 6:0
- Суперкубок Германии, Штутгарт – Бавария – 1:2
11 - FC Bayern Munich have won each of their first 11 competitive match of the season – 11 competitive wins at the start of a season is a joint-record for a Bundesliga club and had previously only been achieved by Borussia Dortmund in 2015-16. Flawless. pic.twitter.com/cB4ivL3ebT— OptaFranz (@OptaFranz) October 18, 2025
