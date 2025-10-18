Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
18 октября 2025, 22:08
Бавария повторила достижение дортмундской Боруссии 10-летней давности

Мюнхенцы стартовали в сезоне 2025/26 из 11 побед подряд во всех турнирах

Бавария повторила достижение дортмундской Боруссии 10-летней давности.

Произошло это в матче 7-го тура немецкой Бундеслиги как раз против «шмелей», в котором мюнхенцы победили со счетом 2:1.

Благодаря этой победе Бавария продлила свою победную серию в сезоне 2025/26 до 11 матчей во всех турнирах.

Это стало повторением рекорда для команд Бундеслиги, установленного дортмундской Боруссией в сезоне 2015/16.

Победная серия Баварии в сезоне 2025/26 (11 матчей)

  • Бундеслига, Бавария – Боруссия Дортмунд – 2:1
  • Бундеслига, Айнтрахт – Бавария – 0:3
  • Лига чемпионов, Пафос – Бавария – 1:5
  • Бундеслига, Бавария – Вердер – 4:0
  • Бундеслига, Хоффенхайм – Бавария – 1:4
  • Лига чемпионов, Бавария – Челси – 3:1
  • Бундеслига, Бавария – Гамбург – 5:0
  • Бундеслига, Аугсбург – Бавария – 2:3
  • Кубок Германии, Висбаден – Бавария – 2:3
  • Бундеслига, Бавария – РБ Лейпциг – 6:0
  • Суперкубок Германии, Штутгарт – Бавария – 1:2
Боруссия Дортмунд Бундеслига Бавария статистика чемпионат Германии по футболу Бавария - Боруссия Д
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
V4102as
СаШо, будь мужиком. Не виходить, не слухають тебе гравці-інваліди. Іди додому до нової дружини, щоб команда перезарядилася. Що ти вчепився у цю посаду? Пішов би, поки все не розвалилося. Потім буде пізно. Якщо голова є, йди. І залишиться хоч щось хороше після тебе, а не тільки перелякані вівці.
