Он не выиграл ни одного матча. Статистика Постекоглу в Ноттингем Форест

В матче 8-го тура АПЛ «Ноттингем Форест» со счетом 0:3 проиграл «Челси». Этот поединок стал последним для Ангелоса Постекоглу на посту главного тренера «Ноттингем Форест».

Под руководством Постекоглу «Ноттингем Форест» провел всего восемь матчей. И ни в одном из них команда не смогла одержать победу.

«Ноттингем Форест» потерпел шесть поражений. Из позитивных результатов – ничьи с «Бетисом» (2:2) в Лиге Европы и с «Бернли» (1:1) в АПЛ.

Все матчи Постекоглу в Ноттингем Форест