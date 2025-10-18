Англия18 октября 2025, 17:31 |
Он не выиграл ни одного матча. Статистика Постекоглу в Ноттингем Форест
Ангелос Постекоглу отправлен в отставку после восьми матчей в Ноттингем Форест
18 октября 2025, 17:31
В матче 8-го тура АПЛ «Ноттингем Форест» со счетом 0:3 проиграл «Челси». Этот поединок стал последним для Ангелоса Постекоглу на посту главного тренера «Ноттингем Форест».
Под руководством Постекоглу «Ноттингем Форест» провел всего восемь матчей. И ни в одном из них команда не смогла одержать победу.
«Ноттингем Форест» потерпел шесть поражений. Из позитивных результатов – ничьи с «Бетисом» (2:2) в Лиге Европы и с «Бернли» (1:1) в АПЛ.
Читайте также:ОФИЦИАЛЬНО. У Зинченко снова будет новый тренер в АПЛ
Все матчи Постекоглу в Ноттингем Форест
