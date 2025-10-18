Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
18 октября 2025, 17:31 |
Он не выиграл ни одного матча. Статистика Постекоглу в Ноттингем Форест

Ангелос Постекоглу отправлен в отставку после восьми матчей в Ноттингем Форест

Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелос Постекоглу

В матче 8-го тура АПЛ «Ноттингем Форест» со счетом 0:3 проиграл «Челси». Этот поединок стал последним для Ангелоса Постекоглу на посту главного тренера «Ноттингем Форест».

Под руководством Постекоглу «Ноттингем Форест» провел всего восемь матчей. И ни в одном из них команда не смогла одержать победу.

«Ноттингем Форест» потерпел шесть поражений. Из позитивных результатов – ничьи с «Бетисом» (2:2) в Лиге Европы и с «Бернли» (1:1) в АПЛ.

Все матчи Постекоглу в Ноттингем Форест

Ноттингем Форест – Челси – 0:3. Матч, что уволил Постекоглу. Видео голов
Кто получил 9.3? Известна оценка Зинченко за проигранный матч против Челси
Только 39 дней во главе. Увольняли ли кого раньше Постекоглу в истории АПЛ?
Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Ноттингем Форест - Челси Ангелос Постекоглу статистика
