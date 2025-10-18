Украина. Премьер лига18 октября 2025, 17:04 | Обновлено 18 октября 2025, 17:39
Центральный матч тура. Известны составы на матч Полесье – Шахтер
Поединок начнется в 18:00 по Киеву
В субботу, 18 октября, в 18:00 на Центральном стадионе Житомира состоится матч 9-го тура УПЛ сезона 2025/26, в котором «Полесье» примет «Шахтер».
Поединок будет судить арбитр из Харькова — Александр Афанасьев.
Сейчас «Шахтер» лидирует в чемпионате, имея 17 очков, тогда как «Полесье» с 15 баллами занимает четвертое место.
Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот матч.
