Украина. Премьер лига
18 октября 2025, 17:04 | Обновлено 18 октября 2025, 17:39
Центральный матч тура. Известны составы на матч Полесье – Шахтер

Поединок начнется в 18:00 по Киеву

УПЛ

В субботу, 18 октября, в 18:00 на Центральном стадионе Житомира состоится матч 9-го тура УПЛ сезона 2025/26, в котором «Полесье» примет «Шахтер».

Поединок будет судить арбитр из Харькова — Александр Афанасьев.

Сейчас «Шахтер» лидирует в чемпионате, имея 17 очков, тогда как «Полесье» с 15 баллами занимает четвертое место.

Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот матч.

