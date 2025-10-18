Центральный матч тура. Известны составы на матч Полесье – Шахтер

В субботу, 18 октября, в 18:00 на Центральном стадионе Житомира состоится матч 9-го тура УПЛ сезона 2025/26, в котором «Полесье» примет «Шахтер».

Поединок будет судить арбитр из Харькова — Александр Афанасьев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сейчас «Шахтер» лидирует в чемпионате, имея 17 очков, тогда как «Полесье» с 15 баллами занимает четвертое место.

Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот матч.