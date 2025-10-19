Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шахтер должен ему серьезный памятник поставить»

Бывший игрок сборной Украины Виктор Леоненко оценил игру и результат украинских грандов в нынешнем сезоне Премьер-лиги, а также прокомментировал конкуренцию в борьбе за титул:

– Недавно «Динамо» сыграло вничью с «Металлистом 1925» (1:1), а «Шахтер» и вовсе разгромно проиграл ЛНЗ (1:4). Вы довольны интригой в чемпионате?

– У меня такое ощущение, что у «Шахтера» умение не угадывать с тренерами, начиная с Фонсеки. Хотя он сделал дубль и выводил команду в плей-офф Лиги чемпионов, но при нем никто из футболистов не вырос, а для меня это главный показатель хорошего тренера.

Фонсека выигрывал на багаже ​​Луческу. «Шахтер» должен поставить памятник Луческу, причем серьезный и дорогой.

С Ардой Тураном донецкий клуб, скорее всего, тоже не угадал. Хорошо хоть «Абердин» обыграли, но тоже с серьезными проблемами столкнулись. Против ЛНЗ – это вообще кошмар. «Шахтер» мог и семь, и восемь голов пропускать. В нашем чемпионате страшно столько пропускать, это касается и «Динамо».

Я ни в одной команде не могу никого отметить! Все мучаются и теряют очки совершенно заслуженно. Нельзя сказать, что ЛНЗ выиграл случайно, их победа абсолютно по игре, – подытожил Леоненко.