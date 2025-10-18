Леоненко разнес Кравца после скандального интервью: «Он свалил в Испанию»

Бывший игрок киевского Динамо Виктор Леоненко отреагировал на резонансное интервью Артема Кравца, где Артем раскритиковал руководство «бело-синих».

«Даже если Кравец в чем прав, то его заявление не воспринимается, потому что он свалил в Испанию и оттуда что-то рассказывает. Таких в нашей стране не воспринимают и не слушают.

Как мне сказали, зарплата у него у «Динамо» была хорошая, но появлялся он на рабочем месте два-три раза в неделю, в отличие от моего друга Юры Мороза. Наконец-то Игорь Михайлович прозрел.

Возвращаясь к Кравцу, он поступил непорядочно. Если Артем что-то узнал, то нужно было зайти к Игорю Михайловичу и все рассказать, а не в интервью спустя некоторое время поливать грязью родной клуб.

Я ссорился и с Игорем Михайловичем, и с Григорием Михайловичем, и все было нормально. Потом выходил и решал вопросы на футбольном поле.

В отличие от Кравца Мороз пишет все тренировки для команд «Динамо» к U-19 и посещает все тренировки. Утром и до вечера он там», – сказал Леоненко.