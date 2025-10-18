Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Пеп ГВАРДИОЛА: «Мы уже не те, кем были в начале пути»
Англия
Пеп ГВАРДИОЛА: «Мы уже не те, кем были в начале пути»

Испанский коуч рассказал о потенциальной паузе в карьере

Пеп ГВАРДИОЛА: «Мы уже не те, кем были в начале пути»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Испанский коуч «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о потенциальной паузе в карьере:

«О таких вещах, возможно, я подумаю только в 2035 году. Когда долго занимаешься одним делом, все постепенно меняется. Это естественный процесс – клуб, игроки и тренер это чувствуют.

Мы уже не те, кем были в начале пути. На это есть много причин. У меня прекрасные отношения с руководством, но дело не только во мне – из команды ушли многие люди, в том числе часть моего тренерского штаба.

У каждого свои цели и видение. Пока я здесь, перед вами – и это самое важное. А что будет дальше – посмотрим».

Ранее сообщалось о том, что Гвардиола попросил «Манчестер Сити» подписать игрока, который необходим «Реалу».

Пеп Гвардиола Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити
Даниил Кирияка Источник: BBC
