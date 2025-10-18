Пеп ГВАРДИОЛА: «Мы уже не те, кем были в начале пути»
Испанский коуч рассказал о потенциальной паузе в карьере
Испанский коуч «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о потенциальной паузе в карьере:
«О таких вещах, возможно, я подумаю только в 2035 году. Когда долго занимаешься одним делом, все постепенно меняется. Это естественный процесс – клуб, игроки и тренер это чувствуют.
Мы уже не те, кем были в начале пути. На это есть много причин. У меня прекрасные отношения с руководством, но дело не только во мне – из команды ушли многие люди, в том числе часть моего тренерского штаба.
У каждого свои цели и видение. Пока я здесь, перед вами – и это самое важное. А что будет дальше – посмотрим».
Ранее сообщалось о том, что Гвардиола попросил «Манчестер Сити» подписать игрока, который необходим «Реалу».
