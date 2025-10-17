Гвардиола попросил Манчестер Сити подписать игрока, который необходим Реалу
Гранды из Англии и Испании ведут борьбу за полузащитника «Кристал Пэлас» Адама Уортона
Полузащитник английского «Кристал Пэлас» Адам Уортон может покинуть нынешнюю команду во время зимнего трансферного окна.
В услугах 21-летнего футболиста заинтересованы два представителя Премьер-лиги – «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», а также мадридский «Реал». Трансфер англичанина обойдется претендентам, как минимум, в 80 миллионов евро.
Наставник «горожан» Пеп Гвардиола считает Уортона идеальной заменой для одного из лидеров команды Родри, который в последнее время столкнулся с травмами. Испанский специалист попросил руководство команды подписать Адама уже зимой.
«Кристал Пэлас» отказывается продавать одного из важнейших игроков, однако сам полузащитник мечтает регулярно играть в Лиге чемпионов, поэтому пока не принял окончательного решения о своем будущем.
В нынешнем сезоне Адам провел десять матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет одну результативную передачу. Контракт футболиста истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 45 миллионов евро.
🚨 Pep Guardiola is a big admirer of Adam Wharton and he believes the English midfielder has the capability of being Manchester City’s ideal replacement for Rodri.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 16, 2025
(Source: @Fichajesnet) pic.twitter.com/0gtcdfqleb
