Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
17 октября 2025, 13:24
Гвардиола попросил Манчестер Сити подписать игрока, который необходим Реалу

Гранды из Англии и Испании ведут борьбу за полузащитника «Кристал Пэлас» Адама Уортона

Гвардиола попросил Манчестер Сити подписать игрока, который необходим Реалу
Адам Уортон

Полузащитник английского «Кристал Пэлас» Адам Уортон может покинуть нынешнюю команду во время зимнего трансферного окна.

В услугах 21-летнего футболиста заинтересованы два представителя Премьер-лиги – «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», а также мадридский «Реал». Трансфер англичанина обойдется претендентам, как минимум, в 80 миллионов евро.

Наставник «горожан» Пеп Гвардиола считает Уортона идеальной заменой для одного из лидеров команды Родри, который в последнее время столкнулся с травмами. Испанский специалист попросил руководство команды подписать Адама уже зимой.

«Кристал Пэлас» отказывается продавать одного из важнейших игроков, однако сам полузащитник мечтает регулярно играть в Лиге чемпионов, поэтому пока не принял окончательного решения о своем будущем.

В нынешнем сезоне Адам провел десять матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет одну результативную передачу. Контракт футболиста истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 45 миллионов евро.

Николай Титюк
