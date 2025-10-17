Гвардиола попросил Манчестер Сити подписать игрока, который необходим Реалу

Полузащитник английского «Кристал Пэлас» Адам Уортон может покинуть нынешнюю команду во время зимнего трансферного окна.

В услугах 21-летнего футболиста заинтересованы два представителя Премьер-лиги – «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», а также мадридский «Реал». Трансфер англичанина обойдется претендентам, как минимум, в 80 миллионов евро.

Наставник «горожан» Пеп Гвардиола считает Уортона идеальной заменой для одного из лидеров команды Родри, который в последнее время столкнулся с травмами. Испанский специалист попросил руководство команды подписать Адама уже зимой.

«Кристал Пэлас» отказывается продавать одного из важнейших игроков, однако сам полузащитник мечтает регулярно играть в Лиге чемпионов, поэтому пока не принял окончательного решения о своем будущем.

В нынешнем сезоне Адам провел десять матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет одну результативную передачу. Контракт футболиста истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 45 миллионов евро.