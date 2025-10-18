Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
18 октября 2025, 09:55 | Обновлено 18 октября 2025, 10:10
0

Защитник Зари выбрал между Ярмоленко и Волошиным

Роман Вантух был бы не против ничейному результату в матче с «Динамо», но думает только о победе

Динамо. Роман Вантух против Андрея Ярмоленко

Сегодня, 18 октября на стадионе «Динамо» им.В.Лобановского в матче девятого тура УПЛ сойдутся «Заря» и «Динамо». Наверняка в составе луганчан на поле выйдет Роман Вантух, который в прошлом туре отметился победным мячом в воротах «Эпицентра». Более того, столичный клуб для этого футболиста не является чужим, ведь в нем крайний защитник долгое время был на контракте. В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua Вантух рассказал о своих ожиданиях от поединка с «Динамо».

– Роман, для тебя матч против киевлян является в какой-то степени принципиальным, учитывая твое прошлое?
– Действительно, «Динамо» я принадлежал больше семи лет, но это не значит, что я собираюсь кому-то что-то доказывать. Это уже не первая моя подобная игра. Это просто очередной тур чемпионата. Разве что против авторитетного соперника.

– Тренерский штаб вашей команды делает акцент на том, что киевляне в чемпионате не могут выиграть уже четыре поединка кряду?
– Нет. Мы понимаем, с кем «Заре» предстоит встретиться. Во-первых, это действующий чемпион. А, во-вторых, не стоит забывать, что динамовцы в чемпионате не проигрывают, если не ошибаюсь, уже 40 матчей. Это солидный показатель. Думаю, это наоборот, мотивирует киевлян. Наша команда готовится к очень сложному противостоянию.

– Понятно, что тренеры вам указали на слабые стороны противника. А чем силен сейчас ваш соперник?
– «Динамо» умеет действовать интенсивно, они всегда стараются быть на мяче, имеют в своем составе индивидуально сильных исполнителей.

– Если Виктор Скрипник доверит место в стартовом составе, то тебе, скорее всего, на фланге нужно будет противостоять таким исполнителям, как Андрей Ярмоленко или Назар Волошин. Изучил возможности этих футболистов?
– По крайней мере, понимаю, чего ожидать от каждого из них.

– Легче обороняться против Ярмоленко или Волошина?
– Это игроки разного стиля. Ярмоленко больше любит быть на мяче, демонстрируя свое мастерство. С Андреем плотно не сыграешь, поскольку он мастер обыграть или отдать классную передачу в ограниченном пространстве. А Волошин – это больше про скорость, простор. Нужно быть внимательным, поскольку Назар хорошо открывается за спину соперникам. И как все получится, покажет только игра.

Заря. Роман Вантух

– Чаще ты выступаешь слева в защите, но порой тебя переводят на фланг полузащиты. Где тебе комфортнее?
– В последнем поединке, играя в полузащите и чувствовал себя нормально, забил гол. Но, как правило, я защитник, поэтому там чувствую себя более уверенно. Но опять же, ради команды я готов сыграть там, куда меня поставит наставник.

– Чем «Заря» может удивить «Динамо»?
– Интересный вопрос. Мы андердоги, поэтому говорить о том, что сможем обыграть киевлян на классе, будет неправильным. «Заря» попытается взять свое за счет слаженной командой игры и огромного желания добиться положительного результата.

– Ваша команда порой демонстрирует неплохой футбол, но результат нестабилен. Почему?
– Все просто. Нет стабильного результата, потому что нет стабильности в игре. Но мы, надеюсь, идем к тому, чтобы как можно чаще радовать своих поклонников.

– Учитывая все нюансы, ничья в игре с чемпионом будет для «Зари» положительным итогом?
– Если посмотреть в турнирную таблицу, то мы сыграем с одним из лидеров чемпионата, поэтому не уступить, это априори, может считаться неплохим результатом. Но мы хотим победить и сделаем для этого все возможное.

– А вообще к чему «Заря» стремиться в нынешнем сезоне?
– Наша команда часто выступала в еврокубках, поэтому идеальным результатом была бы возможность заработать это право по итогам текущего сезона.

Роман Вантух Динамо Киев Заря Луганск Украинская Премьер-лига Андрей Ярмоленко Назар Волошин (Динамо) Эпицентр Каменец-Подольский статьи эксклюзив Сергей Демьянчук
