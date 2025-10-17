Экс-полузащитник Шахтера: «Некоторые игроки Динамо оторвались от земли»

Сегодня, 17 октября в Украине стартует девятый тур в Премьер-лиге, который растянется на четыре дня. В предстоящий уик-энд состоится сразу несколько интригующих противостояний. На статус же центрального, без сомнений, претендует дуэль в Житомире между «Полесьем» и «Шахтером». Также интересен будет поединок в Киеве, где «Заря» попытается продолжить четырехматчевую серию без побед «Динамо». А во Львове станет понятно, не случаен ли оказался взлет «Кривбасса» на третье место.

На эту тему сайт Sport.ua эксклюзивно поговорил с бывшим полузащитником «Шахтера» и молодежной сборной Украины Алексеем Полянским.

17.10.25

«Полтава» – «Оболонь» – 15:30

«Естественно, что искрометного футбола в этом поединке я не ожидаю, поскольку на двоих в 16-ти матчах оба соперника забили всего 12 голов. Тем не менее, я отдаю предпочтение киевлянам, у которых более сплоченная команда и опыта у них будет побольше».

18.10.25

«Рух» – «Кривбасс» – 13:00

«Несмотря на то, что эти команды разделяют в турнирной таблице 11 позиций, уверен, что поединок будет интересным с точки зрения интриги. «Рух» потихоньку находит свою игру. Да, команда крупно проиграла «Шахтеру», но при этом крупно обыграла в Кубке «Полесье» и на выезде «Колос». Поэтому рискну предположить, что для львовян как минимум будет ничья».

«Заря» – «Динамо» – 15:30

«Киевлянам нужно что-то думать, чтобы выбраться из психологической ямы, поскольку четыре матча без побед не к лицу чемпиону. У «Динамо» нормальный подбор футболистов. Возможно, тренер не может разобраться в нынешних проблемах коллектива. Что происходит с командой, сказать трудно, не находясь внутри.

«Динамо» всегда билось, а сейчас этого не видно. Три звездочки над эмблемой не каждому дано носить. Может, над этим нужно задуматься некоторым игрокам и опуститься на землю. Ближайшие три тура («Заря», «Кривбасс», «Шахтер») и кубковый матч против того же «Шахтера» покажут, временные ли это трудности у «бело-синих» или команда посыплется, что собрать к зиме будет трудно».

«Полесье» – «Шахтер» – 18:00

«За последние пару сезонов «Полесье» зарекомендовало себя с неплохой стороны. Сейчас команду возглавил хороший тренерский штаб, где все футбольные люди. Кто бы что ни говорил, но у «Шахтера» перестройка продолжается, поэтому верю, что нас ждет захватывающий поединок. Так называемая, шахматная партия. Это две команды, которые сейчас более-менее стабильно выступают в чемпионате. И если житомиряне окажутся сильнее, для меня это не станет сенсацией или неожиданностью. В этой паре шансы на победу соперников 50 на 50».

19.10.25

ЛНЗ – «Колос» – 13:00

«По интриге это противостояние я бы сравнил с матчем «Полесье» – «Шахтер». Возможно, по качеству поединок в Черкассах и будет уступать, но по самоотдаче футболистов – нет. Здесь борьба будет еще та, поскольку это лобовая игра. У соперников поровну очков, и кто окажется сильнее, тот и получит, прежде всего, психологическое преимущество на ближайшее будущее».

«Верес» – «Александрия» – 15:30

«И в этой паре сойдутся соседи по таблице. Не думаю, что мы увидим зрелищную игру. Обе команды, словно на качелях. Стабильности нет, отсюда и незавидное турнирное положение. Здесь мне видится ничья».

«Карпаты» – «Эпицентр» – 18:00

«Я не пойму, для чего распространять слухи об отставке Сергея Нагорняка. Человек проделал колоссальную работу. Да, пока в Премьер-лиге не получается, но нужно понимать, что здесь и скорости другие, а просто так взять и поменять всю команду на опытных футболистов нереально. Нужно терпение. Я думаю, что у «Эпицентра» есть шанс зацепиться за очки во Львове несмотря на то, что «Карпаты» набрали ход, что подтверждают матчи против «Оболони», «Динамо» и «Александрии».

20.10.25

«Кудровка» – «Металлист 1925» – 18:00

«Последние неудачи «Кудровки» я связываю с финансовыми проблемами клуба. Насколько мне известно, футболисты три месяца не получают заработную плату. А это, получается, с начала сезона. «Металлист 1925» не проигрывает в чемпионате уже семь матчей кряду, поэтому фаворит в этой паре очевиден».