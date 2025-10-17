Экс-полузащитник Шахтера: «Некоторые игроки Динамо оторвались от земли»
Алексей Полянский считает, что для «бело-синих» определяющими станут четыре ближайших поединка
Сегодня, 17 октября в Украине стартует девятый тур в Премьер-лиге, который растянется на четыре дня. В предстоящий уик-энд состоится сразу несколько интригующих противостояний. На статус же центрального, без сомнений, претендует дуэль в Житомире между «Полесьем» и «Шахтером». Также интересен будет поединок в Киеве, где «Заря» попытается продолжить четырехматчевую серию без побед «Динамо». А во Львове станет понятно, не случаен ли оказался взлет «Кривбасса» на третье место.
На эту тему сайт Sport.ua эксклюзивно поговорил с бывшим полузащитником «Шахтера» и молодежной сборной Украины Алексеем Полянским.
17.10.25
«Полтава» – «Оболонь» – 15:30
«Естественно, что искрометного футбола в этом поединке я не ожидаю, поскольку на двоих в 16-ти матчах оба соперника забили всего 12 голов. Тем не менее, я отдаю предпочтение киевлянам, у которых более сплоченная команда и опыта у них будет побольше».
18.10.25
«Рух» – «Кривбасс» – 13:00
«Несмотря на то, что эти команды разделяют в турнирной таблице 11 позиций, уверен, что поединок будет интересным с точки зрения интриги. «Рух» потихоньку находит свою игру. Да, команда крупно проиграла «Шахтеру», но при этом крупно обыграла в Кубке «Полесье» и на выезде «Колос». Поэтому рискну предположить, что для львовян как минимум будет ничья».
«Заря» – «Динамо» – 15:30
«Киевлянам нужно что-то думать, чтобы выбраться из психологической ямы, поскольку четыре матча без побед не к лицу чемпиону. У «Динамо» нормальный подбор футболистов. Возможно, тренер не может разобраться в нынешних проблемах коллектива. Что происходит с командой, сказать трудно, не находясь внутри.
«Динамо» всегда билось, а сейчас этого не видно. Три звездочки над эмблемой не каждому дано носить. Может, над этим нужно задуматься некоторым игрокам и опуститься на землю. Ближайшие три тура («Заря», «Кривбасс», «Шахтер») и кубковый матч против того же «Шахтера» покажут, временные ли это трудности у «бело-синих» или команда посыплется, что собрать к зиме будет трудно».
«Полесье» – «Шахтер» – 18:00
«За последние пару сезонов «Полесье» зарекомендовало себя с неплохой стороны. Сейчас команду возглавил хороший тренерский штаб, где все футбольные люди. Кто бы что ни говорил, но у «Шахтера» перестройка продолжается, поэтому верю, что нас ждет захватывающий поединок. Так называемая, шахматная партия. Это две команды, которые сейчас более-менее стабильно выступают в чемпионате. И если житомиряне окажутся сильнее, для меня это не станет сенсацией или неожиданностью. В этой паре шансы на победу соперников 50 на 50».
19.10.25
ЛНЗ – «Колос» – 13:00
«По интриге это противостояние я бы сравнил с матчем «Полесье» – «Шахтер». Возможно, по качеству поединок в Черкассах и будет уступать, но по самоотдаче футболистов – нет. Здесь борьба будет еще та, поскольку это лобовая игра. У соперников поровну очков, и кто окажется сильнее, тот и получит, прежде всего, психологическое преимущество на ближайшее будущее».
«Верес» – «Александрия» – 15:30
«И в этой паре сойдутся соседи по таблице. Не думаю, что мы увидим зрелищную игру. Обе команды, словно на качелях. Стабильности нет, отсюда и незавидное турнирное положение. Здесь мне видится ничья».
«Карпаты» – «Эпицентр» – 18:00
«Я не пойму, для чего распространять слухи об отставке Сергея Нагорняка. Человек проделал колоссальную работу. Да, пока в Премьер-лиге не получается, но нужно понимать, что здесь и скорости другие, а просто так взять и поменять всю команду на опытных футболистов нереально. Нужно терпение. Я думаю, что у «Эпицентра» есть шанс зацепиться за очки во Львове несмотря на то, что «Карпаты» набрали ход, что подтверждают матчи против «Оболони», «Динамо» и «Александрии».
20.10.25
«Кудровка» – «Металлист 1925» – 18:00
«Последние неудачи «Кудровки» я связываю с финансовыми проблемами клуба. Насколько мне известно, футболисты три месяца не получают заработную плату. А это, получается, с начала сезона. «Металлист 1925» не проигрывает в чемпионате уже семь матчей кряду, поэтому фаворит в этой паре очевиден».
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|8
|5
|2
|1
|15 - 8
|18.10.25 18:00 Полесье - Шахтер Донецк05.10.25 Шахтер Донецк 1:4 ЛНЗ28.09.25 Рух Львов 0:4 Шахтер Донецк22.09.25 Шахтер Донецк 1:0 Заря13.09.25 Металлист 1925 1:1 Шахтер Донецк31.08.25 Шахтер Донецк 2:0 Александрия
|17
|2
|Динамо Киев
|8
|4
|4
|0
|22 - 11
|18.10.25 15:30 Заря - Динамо Киев05.10.25 Динамо Киев 1:1 Металлист 192527.09.25 Карпаты Львов 3:3 Динамо Киев22.09.25 Динамо Киев 2:2 Александрия13.09.25 Оболонь 2:2 Динамо Киев31.08.25 Динамо Киев 4:1 Полесье
|16
|3
|Кривбасс
|8
|5
|1
|2
|16 - 11
|18.10.25 13:00 Рух Львов - Кривбасс05.10.25 Кривбасс 3:1 Кудровка28.09.25 ЛНЗ 0:0 Кривбасс21.09.25 Эпицентр 4:5 Кривбасс14.09.25 Кривбасс 0:1 Полесье30.08.25 Кривбасс 2:1 Оболонь
|16
|4
|Полесье
|8
|5
|0
|3
|14 - 8
|18.10.25 18:00 Полесье - Шахтер Донецк04.10.25 Полесье 4:0 Полтава29.09.25 Верес 1:4 Полесье20.09.25 Полесье 2:0 Кудровка14.09.25 Кривбасс 0:1 Полесье31.08.25 Динамо Киев 4:1 Полесье
|15
|5
|Металлист 1925
|8
|4
|3
|1
|11 - 5
|20.10.25 18:00 Кудровка - Металлист 192505.10.25 Динамо Киев 1:1 Металлист 192528.09.25 Металлист 1925 1:0 Колос Ковалевка21.09.25 Полтава 0:2 Металлист 192513.09.25 Металлист 1925 1:1 Шахтер Донецк30.08.25 Металлист 1925 2:0 Рух Львов
|15
|6
|ЛНЗ
|8
|4
|2
|2
|9 - 7
|19.10.25 13:00 ЛНЗ - Колос Ковалевка05.10.25 Шахтер Донецк 1:4 ЛНЗ28.09.25 ЛНЗ 0:0 Кривбасс21.09.25 ЛНЗ 1:0 Рух Львов12.09.25 Александрия 4:1 ЛНЗ31.08.25 ЛНЗ 0:2 Верес
|14
|7
|Колос Ковалевка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|19.10.25 13:00 ЛНЗ - Колос Ковалевка03.10.25 Колос Ковалевка 0:2 Рух Львов28.09.25 Металлист 1925 1:0 Колос Ковалевка20.09.25 Колос Ковалевка 0:0 Верес14.09.25 Заря 1:3 Колос Ковалевка30.08.25 Колос Ковалевка 1:0 Эпицентр
|14
|8
|Карпаты Львов
|8
|2
|5
|1
|14 - 12
|19.10.25 18:00 Карпаты Львов - Эпицентр04.10.25 Александрия 0:2 Карпаты Львов27.09.25 Карпаты Львов 3:3 Динамо Киев22.09.25 Оболонь 0:2 Карпаты Львов14.09.25 Карпаты Львов 1:1 Полтава29.08.25 Кудровка 2:2 Карпаты Львов
|11
|9
|Заря
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|18.10.25 15:30 Заря - Динамо Киев03.10.25 Эпицентр 1:2 Заря27.09.25 Заря 0:0 Оболонь22.09.25 Шахтер Донецк 1:0 Заря14.09.25 Заря 1:3 Колос Ковалевка29.08.25 Полтава 1:4 Заря
|11
|10
|Оболонь
|8
|2
|4
|2
|7 - 8
|17.10.25 15:30 Полтава - Оболонь04.10.25 Оболонь 1:1 Верес27.09.25 Заря 0:0 Оболонь22.09.25 Оболонь 0:2 Карпаты Львов13.09.25 Оболонь 2:2 Динамо Киев30.08.25 Кривбасс 2:1 Оболонь
|10
|11
|Кудровка
|8
|3
|1
|4
|12 - 14
|20.10.25 18:00 Кудровка - Металлист 192505.10.25 Кривбасс 3:1 Кудровка26.09.25 Кудровка 2:1 Эпицентр20.09.25 Полесье 2:0 Кудровка12.09.25 Верес 2:0 Кудровка29.08.25 Кудровка 2:2 Карпаты Львов
|10
|12
|Верес
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|19.10.25 15:30 Верес - Александрия04.10.25 Оболонь 1:1 Верес29.09.25 Верес 1:4 Полесье20.09.25 Колос Ковалевка 0:0 Верес12.09.25 Верес 2:0 Кудровка31.08.25 ЛНЗ 0:2 Верес
|8
|13
|Александрия
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|19.10.25 15:30 Верес - Александрия04.10.25 Александрия 0:2 Карпаты Львов27.09.25 Александрия 1:0 Полтава22.09.25 Динамо Киев 2:2 Александрия12.09.25 Александрия 4:1 ЛНЗ31.08.25 Шахтер Донецк 2:0 Александрия
|7
|14
|Рух Львов
|8
|2
|0
|6
|6 - 16
|18.10.25 13:00 Рух Львов - Кривбасс03.10.25 Колос Ковалевка 0:2 Рух Львов28.09.25 Рух Львов 0:4 Шахтер Донецк21.09.25 ЛНЗ 1:0 Рух Львов13.09.25 Рух Львов 0:1 Эпицентр30.08.25 Металлист 1925 2:0 Рух Львов
|6
|15
|Полтава
|8
|1
|1
|6
|5 - 17
|17.10.25 15:30 Полтава - Оболонь04.10.25 Полесье 4:0 Полтава27.09.25 Александрия 1:0 Полтава21.09.25 Полтава 0:2 Металлист 192514.09.25 Карпаты Львов 1:1 Полтава29.08.25 Полтава 1:4 Заря
|4
|16
|Эпицентр
|8
|1
|0
|7
|8 - 16
|19.10.25 18:00 Карпаты Львов - Эпицентр03.10.25 Эпицентр 1:2 Заря26.09.25 Кудровка 2:1 Эпицентр21.09.25 Эпицентр 4:5 Кривбасс13.09.25 Рух Львов 0:1 Эпицентр30.08.25 Колос Ковалевка 1:0 Эпицентр
|3
