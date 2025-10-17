Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-полузащитник Шахтера: «Некоторые игроки Динамо оторвались от земли»
Украина. Премьер лига
17 октября 2025, 07:50 |
1114
2

Экс-полузащитник Шахтера: «Некоторые игроки Динамо оторвались от земли»

Алексей Полянский считает, что для «бело-синих» определяющими станут четыре ближайших поединка

17 октября 2025, 07:50 |
1114
2 Comments
Экс-полузащитник Шахтера: «Некоторые игроки Динамо оторвались от земли»
Динамо

Сегодня, 17 октября в Украине стартует девятый тур в Премьер-лиге, который растянется на четыре дня. В предстоящий уик-энд состоится сразу несколько интригующих противостояний. На статус же центрального, без сомнений, претендует дуэль в Житомире между «Полесьем» и «Шахтером». Также интересен будет поединок в Киеве, где «Заря» попытается продолжить четырехматчевую серию без побед «Динамо». А во Львове станет понятно, не случаен ли оказался взлет «Кривбасса» на третье место.

На эту тему сайт Sport.ua эксклюзивно поговорил с бывшим полузащитником «Шахтера» и молодежной сборной Украины Алексеем Полянским.

17.10.25

«Полтава» – «Оболонь» – 15:30

«Естественно, что искрометного футбола в этом поединке я не ожидаю, поскольку на двоих в 16-ти матчах оба соперника забили всего 12 голов. Тем не менее, я отдаю предпочтение киевлянам, у которых более сплоченная команда и опыта у них будет побольше».

18.10.25

«Рух» – «Кривбасс» – 13:00

«Несмотря на то, что эти команды разделяют в турнирной таблице 11 позиций, уверен, что поединок будет интересным с точки зрения интриги. «Рух» потихоньку находит свою игру. Да, команда крупно проиграла «Шахтеру», но при этом крупно обыграла в Кубке «Полесье» и на выезде «Колос». Поэтому рискну предположить, что для львовян как минимум будет ничья».

«Заря» – «Динамо» – 15:30

«Киевлянам нужно что-то думать, чтобы выбраться из психологической ямы, поскольку четыре матча без побед не к лицу чемпиону. У «Динамо» нормальный подбор футболистов. Возможно, тренер не может разобраться в нынешних проблемах коллектива. Что происходит с командой, сказать трудно, не находясь внутри.

«Динамо» всегда билось, а сейчас этого не видно. Три звездочки над эмблемой не каждому дано носить. Может, над этим нужно задуматься некоторым игрокам и опуститься на землю. Ближайшие три тура («Заря», «Кривбасс», «Шахтер») и кубковый матч против того же «Шахтера» покажут, временные ли это трудности у «бело-синих» или команда посыплется, что собрать к зиме будет трудно».

«Полесье» – «Шахтер» – 18:00

«За последние пару сезонов «Полесье» зарекомендовало себя с неплохой стороны. Сейчас команду возглавил хороший тренерский штаб, где все футбольные люди. Кто бы что ни говорил, но у «Шахтера» перестройка продолжается, поэтому верю, что нас ждет захватывающий поединок. Так называемая, шахматная партия. Это две команды, которые сейчас более-менее стабильно выступают в чемпионате. И если житомиряне окажутся сильнее, для меня это не станет сенсацией или неожиданностью. В этой паре шансы на победу соперников 50 на 50».

19.10.25

ЛНЗ – «Колос» – 13:00

«По интриге это противостояние я бы сравнил с матчем «Полесье» – «Шахтер». Возможно, по качеству поединок в Черкассах и будет уступать, но по самоотдаче футболистов – нет. Здесь борьба будет еще та, поскольку это лобовая игра. У соперников поровну очков, и кто окажется сильнее, тот и получит, прежде всего, психологическое преимущество на ближайшее будущее».

«Верес» – «Александрия» – 15:30

«И в этой паре сойдутся соседи по таблице. Не думаю, что мы увидим зрелищную игру. Обе команды, словно на качелях. Стабильности нет, отсюда и незавидное турнирное положение. Здесь мне видится ничья».

«Карпаты» – «Эпицентр» – 18:00

«Я не пойму, для чего распространять слухи об отставке Сергея Нагорняка. Человек проделал колоссальную работу. Да, пока в Премьер-лиге не получается, но нужно понимать, что здесь и скорости другие, а просто так взять и поменять всю команду на опытных футболистов нереально. Нужно терпение. Я думаю, что у «Эпицентра» есть шанс зацепиться за очки во Львове несмотря на то, что «Карпаты» набрали ход, что подтверждают матчи против «Оболони», «Динамо» и «Александрии».

20.10.25

«Кудровка» – «Металлист 1925» – 18:00

«Последние неудачи «Кудровки» я связываю с финансовыми проблемами клуба. Насколько мне известно, футболисты три месяца не получают заработную плату. А это, получается, с начала сезона. «Металлист 1925» не проигрывает в чемпионате уже семь матчей кряду, поэтому фаворит в этой паре очевиден».

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 8 5 2 1 15 - 8 18.10.25 18:00 Полесье - Шахтер Донецк05.10.25 Шахтер Донецк 1:4 ЛНЗ28.09.25 Рух Львов 0:4 Шахтер Донецк22.09.25 Шахтер Донецк 1:0 Заря13.09.25 Металлист 1925 1:1 Шахтер Донецк31.08.25 Шахтер Донецк 2:0 Александрия 17
2 Динамо Киев 8 4 4 0 22 - 11 18.10.25 15:30 Заря - Динамо Киев05.10.25 Динамо Киев 1:1 Металлист 192527.09.25 Карпаты Львов 3:3 Динамо Киев22.09.25 Динамо Киев 2:2 Александрия13.09.25 Оболонь 2:2 Динамо Киев31.08.25 Динамо Киев 4:1 Полесье 16
3 Кривбасс 8 5 1 2 16 - 11 18.10.25 13:00 Рух Львов - Кривбасс05.10.25 Кривбасс 3:1 Кудровка28.09.25 ЛНЗ 0:0 Кривбасс21.09.25 Эпицентр 4:5 Кривбасс14.09.25 Кривбасс 0:1 Полесье30.08.25 Кривбасс 2:1 Оболонь 16
4 Полесье 8 5 0 3 14 - 8 18.10.25 18:00 Полесье - Шахтер Донецк04.10.25 Полесье 4:0 Полтава29.09.25 Верес 1:4 Полесье20.09.25 Полесье 2:0 Кудровка14.09.25 Кривбасс 0:1 Полесье31.08.25 Динамо Киев 4:1 Полесье 15
5 Металлист 1925 8 4 3 1 11 - 5 20.10.25 18:00 Кудровка - Металлист 192505.10.25 Динамо Киев 1:1 Металлист 192528.09.25 Металлист 1925 1:0 Колос Ковалевка21.09.25 Полтава 0:2 Металлист 192513.09.25 Металлист 1925 1:1 Шахтер Донецк30.08.25 Металлист 1925 2:0 Рух Львов 15
6 ЛНЗ 8 4 2 2 9 - 7 19.10.25 13:00 ЛНЗ - Колос Ковалевка05.10.25 Шахтер Донецк 1:4 ЛНЗ28.09.25 ЛНЗ 0:0 Кривбасс21.09.25 ЛНЗ 1:0 Рух Львов12.09.25 Александрия 4:1 ЛНЗ31.08.25 ЛНЗ 0:2 Верес 14
7 Колос Ковалевка 8 4 2 2 8 - 6 19.10.25 13:00 ЛНЗ - Колос Ковалевка03.10.25 Колос Ковалевка 0:2 Рух Львов28.09.25 Металлист 1925 1:0 Колос Ковалевка20.09.25 Колос Ковалевка 0:0 Верес14.09.25 Заря 1:3 Колос Ковалевка30.08.25 Колос Ковалевка 1:0 Эпицентр 14
8 Карпаты Львов 8 2 5 1 14 - 12 19.10.25 18:00 Карпаты Львов - Эпицентр04.10.25 Александрия 0:2 Карпаты Львов27.09.25 Карпаты Львов 3:3 Динамо Киев22.09.25 Оболонь 0:2 Карпаты Львов14.09.25 Карпаты Львов 1:1 Полтава29.08.25 Кудровка 2:2 Карпаты Львов 11
9 Заря 8 3 2 3 11 - 10 18.10.25 15:30 Заря - Динамо Киев03.10.25 Эпицентр 1:2 Заря27.09.25 Заря 0:0 Оболонь22.09.25 Шахтер Донецк 1:0 Заря14.09.25 Заря 1:3 Колос Ковалевка29.08.25 Полтава 1:4 Заря 11
10 Оболонь 8 2 4 2 7 - 8 17.10.25 15:30 Полтава - Оболонь04.10.25 Оболонь 1:1 Верес27.09.25 Заря 0:0 Оболонь22.09.25 Оболонь 0:2 Карпаты Львов13.09.25 Оболонь 2:2 Динамо Киев30.08.25 Кривбасс 2:1 Оболонь 10
11 Кудровка 8 3 1 4 12 - 14 20.10.25 18:00 Кудровка - Металлист 192505.10.25 Кривбасс 3:1 Кудровка26.09.25 Кудровка 2:1 Эпицентр20.09.25 Полесье 2:0 Кудровка12.09.25 Верес 2:0 Кудровка29.08.25 Кудровка 2:2 Карпаты Львов 10
12 Верес 8 2 2 4 6 - 9 19.10.25 15:30 Верес - Александрия04.10.25 Оболонь 1:1 Верес29.09.25 Верес 1:4 Полесье20.09.25 Колос Ковалевка 0:0 Верес12.09.25 Верес 2:0 Кудровка31.08.25 ЛНЗ 0:2 Верес 8
13 Александрия 8 2 1 5 9 - 15 19.10.25 15:30 Верес - Александрия04.10.25 Александрия 0:2 Карпаты Львов27.09.25 Александрия 1:0 Полтава22.09.25 Динамо Киев 2:2 Александрия12.09.25 Александрия 4:1 ЛНЗ31.08.25 Шахтер Донецк 2:0 Александрия 7
14 Рух Львов 8 2 0 6 6 - 16 18.10.25 13:00 Рух Львов - Кривбасс03.10.25 Колос Ковалевка 0:2 Рух Львов28.09.25 Рух Львов 0:4 Шахтер Донецк21.09.25 ЛНЗ 1:0 Рух Львов13.09.25 Рух Львов 0:1 Эпицентр30.08.25 Металлист 1925 2:0 Рух Львов 6
15 Полтава 8 1 1 6 5 - 17 17.10.25 15:30 Полтава - Оболонь04.10.25 Полесье 4:0 Полтава27.09.25 Александрия 1:0 Полтава21.09.25 Полтава 0:2 Металлист 192514.09.25 Карпаты Львов 1:1 Полтава29.08.25 Полтава 1:4 Заря 4
16 Эпицентр 8 1 0 7 8 - 16 19.10.25 18:00 Карпаты Львов - Эпицентр03.10.25 Эпицентр 1:2 Заря26.09.25 Кудровка 2:1 Эпицентр21.09.25 Эпицентр 4:5 Кривбасс13.09.25 Рух Львов 0:1 Эпицентр30.08.25 Колос Ковалевка 1:0 Эпицентр 3
Полная таблица

По теме:
Экс-полузащитник Шахтера Марлос стал жертвой мошенников
ФОТО. Педриньо получил приз лучшему игроку Шахтера в сентябре
Динамо начало продажу билетов на матч ЛК в Люблине против Зриньски
Алексей Полянский Украинская Премьер-лига Полтава Оболонь Киев Рух Львов Кривбасс Кривой Рог Динамо Киев Заря Луганск Полесье Житомир Шахтер Донецк Верес Ровно Александрия Эпицентр Каменец-Подольский Карпаты Львов Металлист 1925 Кудровка ЛНЗ Черкассы Колос Ковалевка Сергей Нагорняк статьи эксклюзив Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Жена Андрея Лунина засветилась в роскошном ресторане Мадрида
Футбол | 17 октября 2025, 02:51 1
ФОТО. Жена Андрея Лунина засветилась в роскошном ресторане Мадрида
ФОТО. Жена Андрея Лунина засветилась в роскошном ресторане Мадрида

Анастасия Лунина любит элитный отдых

Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
Бокс | 16 октября 2025, 17:22 1
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой

Чемпион мира в супертяжелом весе ведет переговоры о поединке, который состоится в 2026 году

Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
Футбол | 17.10.2025, 06:05
Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
ПСЖ – Страсбург. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Футбол | 17.10.2025, 04:33
ПСЖ – Страсбург. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
ПСЖ – Страсбург. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Десять игроков сборной Украины находятся под угрозой дисквалификации
Футбол | 16.10.2025, 21:01
Десять игроков сборной Украины находятся под угрозой дисквалификации
Десять игроков сборной Украины находятся под угрозой дисквалификации
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрій Шевченко
А чому екс гравець шлюхтарям говорить про Динамо, а не про те як ЛНЗ згвалтували сепарастів даунецьких ?
Ответить
+1
ViAn
Це все розповідає людина, яка в 2016, в 30 років перейшла вільним агентом із шахти 3(три) в Персеполіс, де через пару місяців, і провівши на полі 136 хвилин, закінчила кар'єру? Ну-ну))
Ответить
0
Популярные новости
Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
16.10.2025, 09:54 11
Футбол
«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
16.10.2025, 16:59 140
Футбол
Претендент на должность мэра Киева? Усик обратился к Виталию Кличко
Претендент на должность мэра Киева? Усик обратился к Виталию Кличко
16.10.2025, 20:05 1
Бокс
Стало известно, когда Александр Усик вернется на ринг
Стало известно, когда Александр Усик вернется на ринг
16.10.2025, 02:45
Бокс
Игрок Шахтера поставил лайк видео с жириновским. Уже дал комментарий
Игрок Шахтера поставил лайк видео с жириновским. Уже дал комментарий
16.10.2025, 13:54 71
Футбол
Александр Шовковский получит долгожданное усиление в Динамо
Александр Шовковский получит долгожданное усиление в Динамо
15.10.2025, 08:52
Футбол
Шахтер начал внутреннее расследование против Ефима Конопли
Шахтер начал внутреннее расследование против Ефима Конопли
16.10.2025, 15:18 39
Футбол
Юрий ВЕРНИДУБ: «Он просто глыба сборной Украины. Респект»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Он просто глыба сборной Украины. Респект»
15.10.2025, 12:53
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем