ЛЕОНЕНКО: «Это главная проблема Сабо. Из-за этого очень много истерики»

Бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко поделился мыслями о Йожефе Сабо – экс-тренере киевлян и сборной Украины.

«Йожеф Йожефович разбирается в футболе, но не может объяснить – это его главная проблема. Если кто-то забыл, то всех футболистов, с которыми добился успеха Лобановский в конце 90-х, собрал Сабо. Просто игроки не понимали Сабо, потому что было много истерики с его стороны», – сказал Леоненко.

