Украина. Премьер лига27 октября 2025, 03:22 |
244
0
ЛЕОНЕНКО: «Это главная проблема Сабо. Из-за этого очень много истерики»
Бывший футболист киевлян – о тренере
Бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко поделился мыслями о Йожефе Сабо – экс-тренере киевлян и сборной Украины.
«Йожеф Йожефович разбирается в футболе, но не может объяснить – это его главная проблема. Если кто-то забыл, то всех футболистов, с которыми добился успеха Лобановский в конце 90-х, собрал Сабо. Просто игроки не понимали Сабо, потому что было много истерики с его стороны», – сказал Леоненко.
Ранее экс-футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, как о нем отзывался Йожеф Сабо – бывший тренер «Динамо».
