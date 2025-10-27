Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ЛЕОНЕНКО: «Это главная проблема Сабо. Из-за этого очень много истерики»
Украина. Премьер лига
27 октября 2025, 03:22
Бывший футболист киевлян – о тренере

УАФ. Йожеф Сабо

Бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко поделился мыслями о Йожефе Сабо – экс-тренере киевлян и сборной Украины.

«Йожеф Йожефович разбирается в футболе, но не может объяснить – это его главная проблема. Если кто-то забыл, то всех футболистов, с которыми добился успеха Лобановский в конце 90-х, собрал Сабо. Просто игроки не понимали Сабо, потому что было много истерики с его стороны», – сказал Леоненко.

Ранее экс-футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, как о нем отзывался Йожеф Сабо – бывший тренер «Динамо».

Виктор Леоненко Йожеф Сабо Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Бандерас Источник: Спорт-Экспресс Украина
