Рома может попрощаться с Довбиком. Все ради форвард из гранда АПЛ

Нидерландский нападающий «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзе привлекает внимание римской «Ромы». Об этом сообщает Tutto Mercato.

По информации источника, итальянский клуб рассматривает 24-летнего футболиста как опцию усиления атаки. Подписание нидерландца возможно лишь в случае, если команду покинет украинский нападающий Артем Довбик.

В текущем сезоне Джошуа Зиркзе провел на поле всего 82 минуты. результативными действиями не отличился. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.

Ранее Гасперини принял решение по Довбику после его матчей за сборную Украины.