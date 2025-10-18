Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Рома может попрощаться с Довбиком. Все ради форвард из гранда АПЛ
Италия
18 октября 2025, 07:55 | Обновлено 18 октября 2025, 07:56
Внимание римского клуба привлекает Джошуа Зиркзе

Getty Images/Global Images Ukraine. Джошуа Зиркзе

Нидерландский нападающий «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзе привлекает внимание римской «Ромы». Об этом сообщает Tutto Mercato.

По информации источника, итальянский клуб рассматривает 24-летнего футболиста как опцию усиления атаки. Подписание нидерландца возможно лишь в случае, если команду покинет украинский нападающий Артем Довбик.

В текущем сезоне Джошуа Зиркзе провел на поле всего 82 минуты. результативными действиями не отличился. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.

Ранее Гасперини принял решение по Довбику после его матчей за сборную Украины.

Даниил Кирияка
