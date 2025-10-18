Рома может попрощаться с Довбиком. Все ради форвард из гранда АПЛ
Внимание римского клуба привлекает Джошуа Зиркзе
Нидерландский нападающий «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзе привлекает внимание римской «Ромы». Об этом сообщает Tutto Mercato.
По информации источника, итальянский клуб рассматривает 24-летнего футболиста как опцию усиления атаки. Подписание нидерландца возможно лишь в случае, если команду покинет украинский нападающий Артем Довбик.
В текущем сезоне Джошуа Зиркзе провел на поле всего 82 минуты. результативными действиями не отличился. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.
Ранее Гасперини принял решение по Довбику после его матчей за сборную Украины.
