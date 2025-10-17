Гасперини принял решение по Довбику после его матчей за сборную Украины

В субботу, 18 октября, состоится центральный матч итальянской Серии А между «Интером» и «Ромой».

По информации итальянских СМИ, стартовое место в составе «волков» получит Артем Довбик, который вернулся из лагеря сборной Украины.

В этом сезоне в активе Артема Довбика семь матчей на клубном уровне, один гол и один ассист.

Ранее украинский форвард римской «Ромы» Артем Довбик рассказал, как у него завязалась дружба с бывшим нападающим его клуба Эдином Джеко, который сейчас выступает за «Фиорентину».