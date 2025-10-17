Италия17 октября 2025, 23:44 |
973
0
Гасперини принял решение по Довбику после его матчей за сборную Украины
Артем выйдет в стартовом составе против «Интера»
17 октября 2025, 23:44 |
973
0
В субботу, 18 октября, состоится центральный матч итальянской Серии А между «Интером» и «Ромой».
По информации итальянских СМИ, стартовое место в составе «волков» получит Артем Довбик, который вернулся из лагеря сборной Украины.
В этом сезоне в активе Артема Довбика семь матчей на клубном уровне, один гол и один ассист.
Ранее украинский форвард римской «Ромы» Артем Довбик рассказал, как у него завязалась дружба с бывшим нападающим его клуба Эдином Джеко, который сейчас выступает за «Фиорентину».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 октября 2025, 23:33 255
Поединок состоится 18 октября и начнется в 18:00 по Киеву
Футбол | 17 октября 2025, 09:06 15
Конопля, Шапаренко и Попов рассматривают возможность ухода
Футбол | 18.10.2025, 00:10
Футбол | 17.10.2025, 06:05
Футбол | 17.10.2025, 02:21
Комментарии 0
Популярные новости
16.10.2025, 03:44 1
16.10.2025, 06:02
16.10.2025, 23:50
16.10.2025, 21:06 4
16.10.2025, 13:54 71
17.10.2025, 07:18 1
16.10.2025, 17:22 1
16.10.2025, 22:00 1