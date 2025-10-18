ВИДЕО. Экс-игрок Динамо сделал дубль и принес победу команде в Польше

Вечером 17 октября состоялись матчи 12-го тура чемпионата Польши.

Экс-игрок Динамо Илья Шкурин забил два гола за ГКС Катовице в матче против Мотора Люблин (5:2).

Відзев Лодзь нанес поражение команде Радомяк Радом (3:2).

Чемпионат Польши, 12-й тур, 17 октября

Мотор Люблин – ГКС Катовице – 2:5

Голы: Чубак, 34, 38 – Галан, 9, Наемский, 21 (автогол), Зреляк, 47, Шкурин, 73, 82

Видзев Лодзь – Радомяк Радом – 3:2

Голы: Бергер, 7, Теркильдсен, 38, Селахи, 69 – Baro, 44, Мауридес, 90

Турнирная таблица