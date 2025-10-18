17.10.2025 21:30 – FT 3 : 2
ВИДЕО. Экс-игрок Динамо сделал дубль и принес победу команде в Польше
Илья Шкурин забил два гола за ГКС Катовице в матче против Мотора Люблин
Вечером 17 октября состоялись матчи 12-го тура чемпионата Польши.
Экс-игрок Динамо Илья Шкурин забил два гола за ГКС Катовице в матче против Мотора Люблин (5:2).
Відзев Лодзь нанес поражение команде Радомяк Радом (3:2).
Чемпионат Польши, 12-й тур, 17 октября
Мотор Люблин – ГКС Катовице – 2:5
Голы: Чубак, 34, 38 – Галан, 9, Наемский, 21 (автогол), Зреляк, 47, Шкурин, 73, 82
Видзев Лодзь – Радомяк Радом – 3:2
Голы: Бергер, 7, Теркильдсен, 38, Селахи, 69 – Baro, 44, Мауридес, 90
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Гурник Забже
|11
|7
|1
|3
|18 - 9
|18.10.25 15:45 Корона Кельце - Гурник Забже05.10.25 Гурник Забже 3:1 Легия27.09.25 Краковия 1:1 Гурник Забже21.09.25 Гурник Забже 3:2 Видзев Лодзь15.09.25 Ракув 0:1 Гурник Забже30.08.25 Гурник Забже 0:1 Мотор Люблин
|22
|2
|Ягеллония
|10
|6
|3
|1
|19 - 13
|18.10.25 18:30 Ягеллония - Арка05.10.25 Ягеллония 3:1 Корона Кельце28.09.25 Лех 2:2 Ягеллония24.09.25 Легия 0:0 Ягеллония19.09.25 Висла Плоцк 0:1 Ягеллония13.09.25 Пяст 1:1 Ягеллония
|21
|3
|Краковия
|10
|5
|3
|2
|18 - 12
|18.10.25 21:15 Краковия - Ракув04.10.25 Арка 2:1 Краковия27.09.25 Краковия 1:1 Гурник Забже19.09.25 Катовице 0:3 Краковия31.08.25 Краковия 2:1 Легия24.08.25 Пяст 0:0 Краковия
|18
|4
|Корона Кельце
|11
|5
|3
|3
|15 - 10
|18.10.25 15:45 Корона Кельце - Гурник Забже05.10.25 Ягеллония 3:1 Корона Кельце27.09.25 Корона Кельце 3:0 Лехия20.09.25 Арка 0:0 Корона Кельце13.09.25 Корона Кельце 1:0 Погонь Щецин30.08.25 Брук-Бет Термалица 1:3 Корона Кельце
|18
|5
|Висла Плоцк
|10
|5
|3
|2
|12 - 7
|20.10.25 20:00 Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица03.10.25 Лехия 1:1 Висла Плоцк26.09.25 Висла Плоцк 1:1 Катовице19.09.25 Висла Плоцк 0:1 Ягеллония29.08.25 Арка 1:0 Висла Плоцк25.08.25 Висла Плоцк 2:1 Заглембе Л
|18
|6
|Лех
|10
|5
|3
|2
|18 - 16
|19.10.25 15:45 Лех - Погонь Щецин05.10.25 Катовице 0:1 Лех28.09.25 Лех 2:2 Ягеллония24.09.25 Ракув 2:2 Лех20.09.25 Брук-Бет Термалица 0:2 Лех12.09.25 Лех 1:2 Заглембе Л
|18
|7
|Видзев Лодзь
|12
|5
|1
|6
|20 - 17
|24.10.25 21:30 Мотор Люблин - Видзев Лодзь17.10.25 Видзев Лодзь 3:2 Радомяк04.10.25 Брук-Бет Термалица 2:4 Видзев Лодзь28.09.25 Видзев Лодзь 0:1 Ракув21.09.25 Гурник Забже 3:2 Видзев Лодзь14.09.25 Видзев Лодзь 2:0 Арка
|16
|8
|Легия
|10
|4
|3
|3
|13 - 9
|19.10.25 18:30 Заглембе Л - Легия05.10.25 Гурник Забже 3:1 Легия28.09.25 Легия 1:0 Погонь Щецин24.09.25 Легия 0:0 Ягеллония20.09.25 Ракув 1:1 Легия14.09.25 Легия 4:1 Радомяк
|15
|9
|Радомяк
|12
|4
|3
|5
|22 - 22
|27.10.25 20:00 Радомяк - Висла Плоцк17.10.25 Видзев Лодзь 3:2 Радомяк04.10.25 Радомяк 3:1 Заглембе Л29.09.25 Мотор Люблин 2:2 Радомяк20.09.25 Радомяк 1:0 Пяст14.09.25 Легия 4:1 Радомяк
|15
|10
|Ракув
|10
|4
|2
|4
|12 - 13
|18.10.25 21:15 Краковия - Ракув05.10.25 Ракув 2:0 Мотор Люблин28.09.25 Видзев Лодзь 0:1 Ракув24.09.25 Ракув 2:2 Лех20.09.25 Ракув 1:1 Легия15.09.25 Ракув 0:1 Гурник Забже
|14
|11
|Заглембе Л
|10
|3
|4
|3
|21 - 16
|19.10.25 18:30 Заглембе Л - Легия04.10.25 Радомяк 3:1 Заглембе Л29.09.25 Заглембе Л 4:0 Арка21.09.25 Заглембе Л 2:2 Мотор Люблин12.09.25 Лех 1:2 Заглембе Л30.08.25 Заглембе Л 2:2 Пяст
|13
|12
|Погонь Щецин
|11
|4
|1
|6
|16 - 20
|19.10.25 15:45 Лех - Погонь Щецин03.10.25 Погонь Щецин 2:1 Пяст28.09.25 Легия 1:0 Погонь Щецин21.09.25 Погонь Щецин 3:4 Лехия13.09.25 Корона Кельце 1:0 Погонь Щецин31.08.25 Погонь Щецин 2:0 Ракув
|13
|13
|Арка
|11
|3
|3
|5
|7 - 15
|18.10.25 18:30 Ягеллония - Арка04.10.25 Арка 2:1 Краковия29.09.25 Заглембе Л 4:0 Арка20.09.25 Арка 0:0 Корона Кельце14.09.25 Видзев Лодзь 2:0 Арка29.08.25 Арка 1:0 Висла Плоцк
|12
|14
|Катовице
|12
|3
|2
|7
|16 - 24
|25.10.25 21:15 Катовице - Корона Кельце17.10.25 Мотор Люблин 2:5 Катовице05.10.25 Катовице 0:1 Лех26.09.25 Висла Плоцк 1:1 Катовице19.09.25 Катовице 0:3 Краковия12.09.25 Лехия 2:0 Катовице
|11
|15
|Мотор Люблин
|11
|2
|5
|4
|13 - 21
|24.10.25 21:30 Мотор Люблин - Видзев Лодзь17.10.25 Мотор Люблин 2:5 Катовице05.10.25 Ракув 2:0 Мотор Люблин29.09.25 Мотор Люблин 2:2 Радомяк21.09.25 Заглембе Л 2:2 Мотор Люблин14.09.25 Мотор Люблин 1:1 Брук-Бет Термалица
|11
|16
|Брук-Бет Термалица
|11
|2
|3
|6
|15 - 21
|20.10.25 20:00 Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица04.10.25 Брук-Бет Термалица 2:4 Видзев Лодзь27.09.25 Пяст 4:2 Брук-Бет Термалица20.09.25 Брук-Бет Термалица 0:2 Лех14.09.25 Мотор Люблин 1:1 Брук-Бет Термалица30.08.25 Брук-Бет Термалица 1:3 Корона Кельце
|9
|17
|Пяст
|9
|1
|4
|4
|8 - 11
|19.10.25 13:15 Пяст - Лехия03.10.25 Погонь Щецин 2:1 Пяст27.09.25 Пяст 4:2 Брук-Бет Термалица20.09.25 Радомяк 1:0 Пяст13.09.25 Пяст 1:1 Ягеллония30.08.25 Заглембе Л 2:2 Пяст
|7
|18
|Лехия
|11
|3
|3
|5
|19 - 26
|19.10.25 13:15 Пяст - Лехия03.10.25 Лехия 1:1 Висла Плоцк27.09.25 Корона Кельце 3:0 Лехия21.09.25 Погонь Щецин 3:4 Лехия12.09.25 Лехия 2:0 Катовице31.08.25 Ягеллония 2:0 Лехия
|7
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Мауридес (Радомяк), асcист Jan Grzesik.
69’
ГОЛ ! Мяч забил Линдон Селахи (Видзев Лодзь).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Ромариу Баро (Радомяк), асcист Рафал Вольски.
38’
ГОЛ ! Мяч забил Петер Теркильдсен (Видзев Лодзь), асcист Marcel Krajewski.
7’
ГОЛ ! Мяч забил Себастьян Бержье (Видзев Лодзь).
