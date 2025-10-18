Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Экс-игрок Динамо сделал дубль и принес победу команде в Польше
Чемпионат Польши
Видзев Лодзь
17.10.2025 21:30 – FT 3 : 2
Радомяк
Польша
18 октября 2025, 14:43 | Обновлено 18 октября 2025, 14:47
ВИДЕО. Экс-игрок Динамо сделал дубль и принес победу команде в Польше

Илья Шкурин забил два гола за ГКС Катовице в матче против Мотора Люблин

ВИДЕО. Экс-игрок Динамо сделал дубль и принес победу команде в Польше
ГКС Катовице. Илья Шкурин

Вечером 17 октября состоялись матчи 12-го тура чемпионата Польши.

Экс-игрок Динамо Илья Шкурин забил два гола за ГКС Катовице в матче против Мотора Люблин (5:2).

Відзев Лодзь нанес поражение команде Радомяк Радом (3:2).

Чемпионат Польши, 12-й тур, 17 октября

Мотор Люблин – ГКС Катовице – 2:5

Голы: Чубак, 34, 38 – Галан, 9, Наемский, 21 (автогол), Зреляк, 47, Шкурин, 73, 82

Видзев Лодзь – Радомяк Радом – 3:2

Голы: Бергер, 7, Теркильдсен, 38, Селахи, 69 – Baro, 44, Мауридес, 90

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Гурник Забже 11 7 1 3 18 - 9 18.10.25 15:45 Корона Кельце - Гурник Забже05.10.25 Гурник Забже 3:1 Легия27.09.25 Краковия 1:1 Гурник Забже21.09.25 Гурник Забже 3:2 Видзев Лодзь15.09.25 Ракув 0:1 Гурник Забже30.08.25 Гурник Забже 0:1 Мотор Люблин 22
2 Ягеллония 10 6 3 1 19 - 13 18.10.25 18:30 Ягеллония - Арка05.10.25 Ягеллония 3:1 Корона Кельце28.09.25 Лех 2:2 Ягеллония24.09.25 Легия 0:0 Ягеллония19.09.25 Висла Плоцк 0:1 Ягеллония13.09.25 Пяст 1:1 Ягеллония 21
3 Краковия 10 5 3 2 18 - 12 18.10.25 21:15 Краковия - Ракув04.10.25 Арка 2:1 Краковия27.09.25 Краковия 1:1 Гурник Забже19.09.25 Катовице 0:3 Краковия31.08.25 Краковия 2:1 Легия24.08.25 Пяст 0:0 Краковия 18
4 Корона Кельце 11 5 3 3 15 - 10 18.10.25 15:45 Корона Кельце - Гурник Забже05.10.25 Ягеллония 3:1 Корона Кельце27.09.25 Корона Кельце 3:0 Лехия20.09.25 Арка 0:0 Корона Кельце13.09.25 Корона Кельце 1:0 Погонь Щецин30.08.25 Брук-Бет Термалица 1:3 Корона Кельце 18
5 Висла Плоцк 10 5 3 2 12 - 7 20.10.25 20:00 Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица03.10.25 Лехия 1:1 Висла Плоцк26.09.25 Висла Плоцк 1:1 Катовице19.09.25 Висла Плоцк 0:1 Ягеллония29.08.25 Арка 1:0 Висла Плоцк25.08.25 Висла Плоцк 2:1 Заглембе Л 18
6 Лех 10 5 3 2 18 - 16 19.10.25 15:45 Лех - Погонь Щецин05.10.25 Катовице 0:1 Лех28.09.25 Лех 2:2 Ягеллония24.09.25 Ракув 2:2 Лех20.09.25 Брук-Бет Термалица 0:2 Лех12.09.25 Лех 1:2 Заглембе Л 18
7 Видзев Лодзь 12 5 1 6 20 - 17 24.10.25 21:30 Мотор Люблин - Видзев Лодзь17.10.25 Видзев Лодзь 3:2 Радомяк04.10.25 Брук-Бет Термалица 2:4 Видзев Лодзь28.09.25 Видзев Лодзь 0:1 Ракув21.09.25 Гурник Забже 3:2 Видзев Лодзь14.09.25 Видзев Лодзь 2:0 Арка 16
8 Легия 10 4 3 3 13 - 9 19.10.25 18:30 Заглембе Л - Легия05.10.25 Гурник Забже 3:1 Легия28.09.25 Легия 1:0 Погонь Щецин24.09.25 Легия 0:0 Ягеллония20.09.25 Ракув 1:1 Легия14.09.25 Легия 4:1 Радомяк 15
9 Радомяк 12 4 3 5 22 - 22 27.10.25 20:00 Радомяк - Висла Плоцк17.10.25 Видзев Лодзь 3:2 Радомяк04.10.25 Радомяк 3:1 Заглембе Л29.09.25 Мотор Люблин 2:2 Радомяк20.09.25 Радомяк 1:0 Пяст14.09.25 Легия 4:1 Радомяк 15
10 Ракув 10 4 2 4 12 - 13 18.10.25 21:15 Краковия - Ракув05.10.25 Ракув 2:0 Мотор Люблин28.09.25 Видзев Лодзь 0:1 Ракув24.09.25 Ракув 2:2 Лех20.09.25 Ракув 1:1 Легия15.09.25 Ракув 0:1 Гурник Забже 14
11 Заглембе Л 10 3 4 3 21 - 16 19.10.25 18:30 Заглембе Л - Легия04.10.25 Радомяк 3:1 Заглембе Л29.09.25 Заглембе Л 4:0 Арка21.09.25 Заглембе Л 2:2 Мотор Люблин12.09.25 Лех 1:2 Заглембе Л30.08.25 Заглембе Л 2:2 Пяст 13
12 Погонь Щецин 11 4 1 6 16 - 20 19.10.25 15:45 Лех - Погонь Щецин03.10.25 Погонь Щецин 2:1 Пяст28.09.25 Легия 1:0 Погонь Щецин21.09.25 Погонь Щецин 3:4 Лехия13.09.25 Корона Кельце 1:0 Погонь Щецин31.08.25 Погонь Щецин 2:0 Ракув 13
13 Арка 11 3 3 5 7 - 15 18.10.25 18:30 Ягеллония - Арка04.10.25 Арка 2:1 Краковия29.09.25 Заглембе Л 4:0 Арка20.09.25 Арка 0:0 Корона Кельце14.09.25 Видзев Лодзь 2:0 Арка29.08.25 Арка 1:0 Висла Плоцк 12
14 Катовице 12 3 2 7 16 - 24 25.10.25 21:15 Катовице - Корона Кельце17.10.25 Мотор Люблин 2:5 Катовице05.10.25 Катовице 0:1 Лех26.09.25 Висла Плоцк 1:1 Катовице19.09.25 Катовице 0:3 Краковия12.09.25 Лехия 2:0 Катовице 11
15 Мотор Люблин 11 2 5 4 13 - 21 24.10.25 21:30 Мотор Люблин - Видзев Лодзь17.10.25 Мотор Люблин 2:5 Катовице05.10.25 Ракув 2:0 Мотор Люблин29.09.25 Мотор Люблин 2:2 Радомяк21.09.25 Заглембе Л 2:2 Мотор Люблин14.09.25 Мотор Люблин 1:1 Брук-Бет Термалица 11
16 Брук-Бет Термалица 11 2 3 6 15 - 21 20.10.25 20:00 Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица04.10.25 Брук-Бет Термалица 2:4 Видзев Лодзь27.09.25 Пяст 4:2 Брук-Бет Термалица20.09.25 Брук-Бет Термалица 0:2 Лех14.09.25 Мотор Люблин 1:1 Брук-Бет Термалица30.08.25 Брук-Бет Термалица 1:3 Корона Кельце 9
17 Пяст 9 1 4 4 8 - 11 19.10.25 13:15 Пяст - Лехия03.10.25 Погонь Щецин 2:1 Пяст27.09.25 Пяст 4:2 Брук-Бет Термалица20.09.25 Радомяк 1:0 Пяст13.09.25 Пяст 1:1 Ягеллония30.08.25 Заглембе Л 2:2 Пяст 7
18 Лехия 11 3 3 5 19 - 26 19.10.25 13:15 Пяст - Лехия03.10.25 Лехия 1:1 Висла Плоцк27.09.25 Корона Кельце 3:0 Лехия21.09.25 Погонь Щецин 3:4 Лехия12.09.25 Лехия 2:0 Катовице31.08.25 Ягеллония 2:0 Лехия 7
Полная таблица

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Мауридес (Радомяк), асcист Jan Grzesik.
69’
ГОЛ ! Мяч забил Линдон Селахи (Видзев Лодзь).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Ромариу Баро (Радомяк), асcист Рафал Вольски.
38’
ГОЛ ! Мяч забил Петер Теркильдсен (Видзев Лодзь), асcист Marcel Krajewski.
7’
ГОЛ ! Мяч забил Себастьян Бержье (Видзев Лодзь).
