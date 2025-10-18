Было головокружение. Крупский рассказал, почему не сыграл с Хорватией U-21
Футболист сборной Украины U-21 чувствовал себя неважно
Игрок молодежной сборной Украины U-21 Илья Крупский рассказал, почему его не было в заявке на матч квалификации ЧЕ-2027 с Хорватией U-21:
«К сожалению, перед игрой я чувствовал себя не очень хорошо – было головокружение. Но сейчас уже все хорошо. Жаль, что не смог помочь команде, очень этого хотел.
Ничего серьезного – слава Богу. Просто не мог отдать 100 процентов, потому решили, что лучше будет пропустить игру.
Если не могу помочь на поле, то хотя бы поддержал ребят внутри команды. К сожалению, получилось как получилось».
