  4. Довбик рассказал, действительно ли мог летом перейти в Милан
Италия
Довбик рассказал, действительно ли мог летом перейти в Милан

Все решилось перед закрытием трансферного окна

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Нападающий «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик сообщил, что летом мог перейти в «Милан».

«Милан» был ближе всего к моему трансферу этим летом. Все решилось за несколько часов до закрытия трансферного окна.

Было много разговоров с руководством «Ромы». Они объяснили мне свою позицию, я ее принял. Решили двигаться дальше. Сейчас у нас хорошие результаты, поэтому думаем только о текущем сезоне и забыли о том, что было летом».

Отметим, что в текущем сезоне Довбик сыграл 7 матчей за «Рому», в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Ранее главный тренер римлян Джан Пьеро Гасперини озвучил задачи команды на сезон.

Артем Довбик Милан Рома Рим трансферы трансферы Серии A
Иван Чирко Источник: ВЗбирна
