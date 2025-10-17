Довбик рассказал, действительно ли мог летом перейти в Милан
Все решилось перед закрытием трансферного окна
Нападающий «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик сообщил, что летом мог перейти в «Милан».
«Милан» был ближе всего к моему трансферу этим летом. Все решилось за несколько часов до закрытия трансферного окна.
Было много разговоров с руководством «Ромы». Они объяснили мне свою позицию, я ее принял. Решили двигаться дальше. Сейчас у нас хорошие результаты, поэтому думаем только о текущем сезоне и забыли о том, что было летом».
Отметим, что в текущем сезоне Довбик сыграл 7 матчей за «Рому», в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
Ранее главный тренер римлян Джан Пьеро Гасперини озвучил задачи команды на сезон.
