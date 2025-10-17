Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
17 октября 2025, 16:59 | Обновлено 17 октября 2025, 17:08
Гасперини озвучил задачу на сезон для Довбика и команды

Рома нацелена вернуться в Лигу чемпионов

Гасперини озвучил задачу на сезон для Довбика и команды
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу состоится топ-матч тура чемпионата Италии, в котором Рома на своем поле примет Интер. Римляне идут в топ-2 с 15 очками, а у их соперника на три пункта меньше.

Наставник Волков Джан Пьеро Гасперини пока не готов сказать, что его команда борется за Скудетто, однако планирует финишировать в зоне Лиги чемпионов.

«Конечно, одной из целей является возвращение в Лигу чемпионов. ЛЧ приносит клубу деньги, это очень важно. Про Скудетто мы сейчас не говорим. Я думаю, что цель на сезон будет корректироваться в зависимости от наших выступлений».

«Пока мы в хорошей ситуации, у нас 15 очков из 18 возможных и второе место. Давайте проверим себя против Интера, а потом против Наполи и сделаем выводы», – сказал Гасперини.

Украинский форвард Ромы Артем Довбик в нынешнем сезоне забил 1 гол и сделал 1 ассист в семи встречах.

Джан Пьеро Гасперини Рома Рим Интер Милан Артем Довбик Серия A
Иван Зинченко Источник: Corriere dello Sport
