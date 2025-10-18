Забарный отреагировал на желание Сафонова покинуть ПСЖ
Вратарь решил искать себе новый клуб
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов решил сменить клуб. Основные причины – это отсутствие игровой практики и напряженные отношения с украинцем Ильей Забарным.
По информации французских СМИ, новость о желании Сафонова уйти из клуба Забарный встретил радостно, Илья считает, что без россиянина его пребывание в клубе будет куда комфортнее.
Заменой Сафонова в «ПСЖ» станет Ренато Марин, который был подписан на правах свободного агента прошлым летом.
Ранее представитель страны террориста Матвей Сафонов отреагировал на слова своего одноклубника из «ПСЖ» Ильи Забарного, что россияне агрессоры и он не поддерживает с ними никаких отношений.
