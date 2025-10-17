Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Илья КРУПСКИЙ про интерес Реброва: «Уже даже слушать это не хочу»
Украина. Премьер лига
17 октября 2025, 18:55 | Обновлено 17 октября 2025, 18:59
541
2

Илья КРУПСКИЙ про интерес Реброва: «Уже даже слушать это не хочу»

Игрок ждет вызов в сборную Украины

17 октября 2025, 18:55 | Обновлено 17 октября 2025, 18:59
541
2 Comments
Илья КРУПСКИЙ про интерес Реброва: «Уже даже слушать это не хочу»
ФК Металлист 1925. Илья Крупский

Правый защитник Металлиста 1925 Илья Крупский высказался о том, почему наставник сборной Украины Сергей Ребров не вызывает его в команду, несмотря на определенные вопросы на этой позиции.

«Контактов с Сергеем Ребровым не было, но Унаи Мельгоса постоянно с ним общается. И мне говорит – про тебя спрашивают, про тебя спрашивают. Я ему сказал, что, если честно, я даже слышать это уже не хочу. Если придет время и не будет сомнений, то меня вызовут в сборную Украины. Если Сергей Станиславович во мне не уверен и переживает... Сейчас такая ситуация, что результат на первом месте, и вызывать игрока без опыта – это может быть табу».

«Я сам должен доказать своими действиями на поле и тогда не оставить вопросов, чтобы меня вызвали. Нужно заходить в сборную и бороться за свое место», – сказал Крупский.

Конкурентом игрока в сборной Украины является Ефим Конопля.

В нынешнем сезоне Крупский провел 9 матчей.

Илья Крупский Металлист 1925 сборная Украины по футболу Сергей Ребров
Иван Зинченко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
можливо на Францію Ребров і візьме Крупського в збірну замість рижого лайкаючого лайна.
Ответить
0
Arera
Пока холуй суркиса у руля сборной харьковчанам там нет места. Видишь даже СуперВаню  реброфф не хочет видить...
Ответить
0
