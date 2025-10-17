Илья КРУПСКИЙ про интерес Реброва: «Уже даже слушать это не хочу»

Правый защитник Металлиста 1925 Илья Крупский высказался о том, почему наставник сборной Украины Сергей Ребров не вызывает его в команду, несмотря на определенные вопросы на этой позиции.

«Контактов с Сергеем Ребровым не было, но Унаи Мельгоса постоянно с ним общается. И мне говорит – про тебя спрашивают, про тебя спрашивают. Я ему сказал, что, если честно, я даже слышать это уже не хочу. Если придет время и не будет сомнений, то меня вызовут в сборную Украины. Если Сергей Станиславович во мне не уверен и переживает... Сейчас такая ситуация, что результат на первом месте, и вызывать игрока без опыта – это может быть табу».

«Я сам должен доказать своими действиями на поле и тогда не оставить вопросов, чтобы меня вызвали. Нужно заходить в сборную и бороться за свое место», – сказал Крупский.

Конкурентом игрока в сборной Украины является Ефим Конопля.

В нынешнем сезоне Крупский провел 9 матчей.