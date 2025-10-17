Другие новости17 октября 2025, 17:46 |
Холланд, Мбаппе, Кейн. Кто продолжит результативную серию на выходных?
Вспомним текущие результативные серии нападающих Манчестер Сити, Реала и Баварии
Эрлинг Холанд, Килиан Мбаппе и Гарри Кейн имеют результативные серии, которые продолжаются более месяца.
Результативная серия Эрлинга Холанда: 10 матчей, 19 голов, 3 ассиста
- Израиль – хет-трик
- Брентфорд – гол
- Монако – дубль
- Бернли – дубль и ассист
- Арсенал – гол
- Наполи – гол
- Манчестер Юнайтед – дубль
- Молдова – пять голов и два ассиста
- Финляндия – гол
- Брайтон – гол
Результативная серия Килиана Мбаппе: 10 матчей, 14 голов, 4 ассиста
- Азербайджан – гол и ассист
- Вильярреал – гол и ассист
- Кайрат – хет-трик
- Атлетико – гол
- Леванте – дубль
- Эспаньол – гол
- Марсель – дубль
- Реал Сосьедад – гол и ассист
- Исландия – гол и ассист
- Украина – гол
Результативная серия Гарри Кейна: 8 матчей, 15 голов, 1 ассист
- Латвия – дубль
- Айнтрахт – гол
- Пафос – дубль
- Вердер – дубль
- Хоффенхайм – хет-трик
- Челси – дубль
- Гамбург – дубль и ассист
- Сербия – гол
В следующем туре Манчестер Сити Эрлинга Холанда сыграет против Эвертона в АПЛ, Реал Килиана Мбаппе против Хетафе в Ла Лиге, Бавария Гарри Кейна против Боруссии из Дортмунда в Бундеслиге.
