Холланд, Мбаппе, Кейн. Кто продолжит результативную серию на выходных?

Эрлинг Холанд, Килиан Мбаппе и Гарри Кейн имеют результативные серии, которые продолжаются более месяца.

Результативная серия Эрлинга Холанда: 10 матчей, 19 голов, 3 ассиста

Израиль – хет-трик

Брентфорд – гол

Монако – дубль

Бернли – дубль и ассист

Арсенал – гол

Наполи – гол

Манчестер Юнайтед – дубль

Молдова – пять голов и два ассиста

Финляндия – гол

Брайтон – гол

Результативная серия Килиана Мбаппе: 10 матчей, 14 голов, 4 ассиста

Азербайджан – гол и ассист

Вильярреал – гол и ассист

Кайрат – хет-трик

Атлетико – гол

Леванте – дубль

Эспаньол – гол

Марсель – дубль

Реал Сосьедад – гол и ассист

Исландия – гол и ассист

Украина – гол

Результативная серия Гарри Кейна: 8 матчей, 15 голов, 1 ассист

Латвия – дубль

Айнтрахт – гол

Пафос – дубль

Вердер – дубль

Хоффенхайм – хет-трик

Челси – дубль

Гамбург – дубль и ассист

Сербия – гол

В следующем туре Манчестер Сити Эрлинга Холанда сыграет против Эвертона в АПЛ, Реал Килиана Мбаппе против Хетафе в Ла Лиге, Бавария Гарри Кейна против Боруссии из Дортмунда в Бундеслиге.