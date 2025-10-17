Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Холланд, Мбаппе, Кейн. Кто продолжит результативную серию на выходных?
Другие новости
17 октября 2025, 17:46 |
72
0

Холланд, Мбаппе, Кейн. Кто продолжит результативную серию на выходных?

Вспомним текущие результативные серии нападающих Манчестер Сити, Реала и Баварии

17 октября 2025, 17:46 |
72
0
Холланд, Мбаппе, Кейн. Кто продолжит результативную серию на выходных?
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Эрлинг Холанд, Килиан Мбаппе и Гарри Кейн имеют результативные серии, которые продолжаются более месяца.

Результативная серия Эрлинга Холанда: 10 матчей, 19 голов, 3 ассиста

  • Израиль – хет-трик
  • Брентфорд – гол
  • Монако – дубль
  • Бернли – дубль и ассист
  • Арсенал – гол
  • Наполи – гол
  • Манчестер Юнайтед – дубль
  • Молдова – пять голов и два ассиста
  • Финляндия – гол
  • Брайтон – гол

Результативная серия Килиана Мбаппе: 10 матчей, 14 голов, 4 ассиста

  • Азербайджан – гол и ассист
  • Вильярреал – гол и ассист
  • Кайрат – хет-трик
  • Атлетико – гол
  • Леванте – дубль
  • Эспаньол – гол
  • Марсель – дубль
  • Реал Сосьедад – гол и ассист
  • Исландия – гол и ассист
  • Украина – гол

Результативная серия Гарри Кейна: 8 матчей, 15 голов, 1 ассист

  • Латвия – дубль
  • Айнтрахт – гол
  • Пафос – дубль
  • Вердер – дубль
  • Хоффенхайм – хет-трик
  • Челси – дубль
  • Гамбург – дубль и ассист
  • Сербия – гол

В следующем туре Манчестер Сити Эрлинга Холанда сыграет против Эвертона в АПЛ, Реал Килиана Мбаппе против Хетафе в Ла Лиге, Бавария Гарри Кейна против Боруссии из Дортмунда в Бундеслиге.

По теме:
Бавария – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Манчестер Сити – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ливерпуль vs Манчестер Юнайтед. Прогнозы на 8-й тур АПЛ 2025/26
статистика Эрлинг Холанд Гарри Кейн Килиан Мбаппе Манчестер Сити Бавария Реал Мадрид
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 октября
Футбол | 17 октября 2025, 04:38 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 октября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 октября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Заря – Динамо. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Футбол | 17 октября 2025, 13:57 6
Заря – Динамо. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Заря – Динамо. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26

Поединок состоится 18 октября и начнется в 15:30 по Киеву

Тренер Зинченко: «Только нашел квартиру тут. Кажется, я поспешил»
Футбол | 17.10.2025, 18:03
Тренер Зинченко: «Только нашел квартиру тут. Кажется, я поспешил»
Тренер Зинченко: «Только нашел квартиру тут. Кажется, я поспешил»
Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
Футбол | 17.10.2025, 06:05
Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
Клуб АПЛ нацелился на Лунина. В Реале приняли решение
Футбол | 17.10.2025, 12:20
Клуб АПЛ нацелился на Лунина. В Реале приняли решение
Клуб АПЛ нацелился на Лунина. В Реале приняли решение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер начал внутреннее расследование против Ефима Конопли
Шахтер начал внутреннее расследование против Ефима Конопли
16.10.2025, 15:18 60
Футбол
Претендент на должность мэра Киева? Усик обратился к Виталию Кличко
Претендент на должность мэра Киева? Усик обратился к Виталию Кличко
16.10.2025, 20:05 1
Бокс
Аргентина на высоте. Определена финальная пара чемпионата мира U-20
Аргентина на высоте. Определена финальная пара чемпионата мира U-20
16.10.2025, 04:23 5
Футбол
Маркевич спрогнозировал итоговое место сборной Украины в отборе ЧМ-2026
Маркевич спрогнозировал итоговое место сборной Украины в отборе ЧМ-2026
15.10.2025, 16:09 11
Футбол
Луис Энрике принял решение по Забарному после его возвращения из сборной
Луис Энрике принял решение по Забарному после его возвращения из сборной
17.10.2025, 07:18 1
Футбол
Игрок Шахтера поставил лайк видео с жириновским. Уже дал комментарий
Игрок Шахтера поставил лайк видео с жириновским. Уже дал комментарий
16.10.2025, 13:54 71
Футбол
Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
16.10.2025, 09:54 11
Футбол
Рой ДЖОНС: «Мы не должны говорить, кто величайший боксер. Это уже факт»
Рой ДЖОНС: «Мы не должны говорить, кто величайший боксер. Это уже факт»
16.10.2025, 04:32
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем