Состоялась жеребьевка 1/8 финала женского Кубка Европы. Сетка турнира
16 команд сыграют определят победителя еврокубка по системе плей-офф
В пятницу, 17 октября 2025 года, состоялась жеребьевка стадии плей-офф женского Кубка Европы УЕФА, которая сформировала турнирную сетку от 1/8 финала до решающего противостояния.
В жеребьевке приняли участие 16 команд – победительницы второго квалификационного раунда, завершившегося накануне.
Все раунды нового турнира, включая финал, который пройдет 25/26 апреля и 2/3 мая, состоятся в формате двухматчевых противостояний плей-офф.
В квалификации КЕ Ворскла проиграла Фортунe Йорринг из Дании по сумме двух матчей (1:1, 0:1). Оба поединка состоялись в Дании.
Кубок Европы УЕФА среди женщин
1/8 финала (11/12 и 19/20 ноября)
- Аякс (Нидерланды) – Хаммарбю (Швеция)
- Глазго Сити (Шотландия) – Спортинг (Португалия)
- Андерлехт (Бельгия) – Аустрия (Австрия)
- Спарта Прага (Чехия) – Янг Бойз (Швейцария)
- Хеккен (Швеция) – Интер (Италия)
- Брейдаблик (Исландия) – Фортуна Йерринг (Дания)
- Норшелланд (Дания) – Мура (Словения)
- ПСВ (Нидерланды) – Айнтрахт (Германия)
1/4 финала (11/12 и 18/19 февраля)
- 1: Глазго Сити / Спортинг – Аякс / Хаммарбю
- 2: Спарта Прага / Янг Бойз – Андерлехт / Аустрия
- 3: Хеккен / Интер – Брейдаблик / Фортуна Йерринг
- 4: ПСВ / Айнтрахт – Норшелланд / Мура
1/2 финала (24/25 марта и 1/2 апреля)
- 1: Победитель пары 2 – Победитель пары 1
- 2: Победитель пары 4 – Победитель пары 3
Финал (25/26 апреля и 2/3 мая)
- Победитель полуфинала 1 – Победитель полуфинала 2
Сетка плей-офф
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Робин ван Дейвен привлек внимание украинцев
Поединок состоится 18 октября и начнется в 18:00 по Киеву