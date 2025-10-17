Состоялась жеребьевка 1/8 финала женского Кубка Европы. Сетка турнира

В пятницу, 17 октября 2025 года, состоялась жеребьевка стадии плей-офф женского Кубка Европы УЕФА, которая сформировала турнирную сетку от 1/8 финала до решающего противостояния.

В жеребьевке приняли участие 16 команд – победительницы второго квалификационного раунда, завершившегося накануне.

Все раунды нового турнира, включая финал, который пройдет 25/26 апреля и 2/3 мая, состоятся в формате двухматчевых противостояний плей-офф.

В квалификации КЕ Ворскла проиграла Фортунe Йорринг из Дании по сумме двух матчей (1:1, 0:1). Оба поединка состоялись в Дании.

Кубок Европы УЕФА среди женщин

1/8 финала (11/12 и 19/20 ноября)

Аякс (Нидерланды) – Хаммарбю (Швеция)

Глазго Сити (Шотландия) – Спортинг (Португалия)

Андерлехт (Бельгия) – Аустрия (Австрия)

Спарта Прага (Чехия) – Янг Бойз (Швейцария)

Хеккен (Швеция) – Интер (Италия)

Брейдаблик (Исландия) – Фортуна Йерринг (Дания)

Норшелланд (Дания) – Мура (Словения)

ПСВ (Нидерланды) – Айнтрахт (Германия)

1/4 финала (11/12 и 18/19 февраля)

1: Глазго Сити / Спортинг – Аякс / Хаммарбю

2: Спарта Прага / Янг Бойз – Андерлехт / Аустрия

3: Хеккен / Интер – Брейдаблик / Фортуна Йерринг

4: ПСВ / Айнтрахт – Норшелланд / Мура

1/2 финала (24/25 марта и 1/2 апреля)

1: Победитель пары 2 – Победитель пары 1

2: Победитель пары 4 – Победитель пары 3

Финал (25/26 апреля и 2/3 мая)

Победитель полуфинала 1 – Победитель полуфинала 2

Сетка плей-офф

