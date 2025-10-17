Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Состоялась жеребьевка 1/8 финала женского Кубка Европы. Сетка турнира
17 октября 2025, 20:39 | Обновлено 17 октября 2025, 21:52
Состоялась жеребьевка 1/8 финала женского Кубка Европы. Сетка турнира

16 команд сыграют определят победителя еврокубка по системе плей-офф

Состоялась жеребьевка 1/8 финала женского Кубка Европы. Сетка турнира
УЕФА

В пятницу, 17 октября 2025 года, состоялась жеребьевка стадии плей-офф женского Кубка Европы УЕФА, которая сформировала турнирную сетку от 1/8 финала до решающего противостояния.

В жеребьевке приняли участие 16 команд – победительницы второго квалификационного раунда, завершившегося накануне.

Все раунды нового турнира, включая финал, который пройдет 25/26 апреля и 2/3 мая, состоятся в формате двухматчевых противостояний плей-офф.

В квалификации КЕ Ворскла проиграла Фортунe Йорринг из Дании по сумме двух матчей (1:1, 0:1). Оба поединка состоялись в Дании.

Кубок Европы УЕФА среди женщин

1/8 финала (11/12 и 19/20 ноября)

  • Аякс (Нидерланды) – Хаммарбю (Швеция)
  • Глазго Сити (Шотландия) – Спортинг (Португалия)
  • Андерлехт (Бельгия) – Аустрия (Австрия)
  • Спарта Прага (Чехия) – Янг Бойз (Швейцария)
  • Хеккен (Швеция) – Интер (Италия)
  • Брейдаблик (Исландия) – Фортуна Йерринг (Дания)
  • Норшелланд (Дания) – Мура (Словения)
  • ПСВ (Нидерланды) – Айнтрахт (Германия)

1/4 финала (11/12 и 18/19 февраля)

  • 1: Глазго Сити / Спортинг – Аякс / Хаммарбю
  • 2: Спарта Прага / Янг Бойз – Андерлехт / Аустрия
  • 3: Хеккен / Интер – Брейдаблик / Фортуна Йерринг
  • 4: ПСВ / Айнтрахт – Норшелланд / Мура

1/2 финала (24/25 марта и 1/2 апреля)

  • 1: Победитель пары 2 – Победитель пары 1
  • 2: Победитель пары 4 – Победитель пары 3

Финал (25/26 апреля и 2/3 мая)

  • Победитель полуфинала 1 – Победитель полуфинала 2

Сетка плей-офф

Инфографика

