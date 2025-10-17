Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
17 октября 2025, 06:57 | Обновлено 17 октября 2025, 07:36
Женский Кубок Европы. Без Ворсклы: определены участники 1/8 финала

Полтавская команда по сумме двух матчей уступила Фортуне Йерринг из Дании

Женский Кубок Европы. Без Ворсклы: определены участники 1/8 финала
УЕФА

Определены участники 1/8 финала женского Кубка Европы 2025/26.

Женская команда Ворскла из Полтавы завершила выступления в турнире.

В квалификации КЕ Ворскла проиграла Фортуне Йерринг из Дании по сумме двух матчей (1:1, 0:1). Обе игры прошли в Дании.

Участники 1/8 финала женского Кубка Европы:

  • Хеккен (Швеция), Спарта Прага (Чехия), Интер Милан (Италия), Аякс (Нидерланды), Спортинг (Португалия), ПСВ Эйндховен (Нидерланды), Айнтрахт Франкфурт (Германия), Фортуна Йерринг (Дания), Брейдаблик (Исландия), Норшелланд (Дания), Андерлехт (Бельгия), Янг Бойз (Швейцария), Глазго Сити (Шотландия), Аустрия Вена (Австрия), Мура (Словения), Хаммарбю (Швеция)

Кубок Европы по футболу среди женщин

Квалификация Q2. Ответный матч

Фортуна Йерринг (Дания) – Ворскла Полтава (Украина) – 1:0

Гол: Джой Омева, 14

Первый матч – 1:1

Результаты матчей Q2

Фортуна Йерринг – Ворскла – 1:0. Квалификация Кубка Европы. Видео гола
Ворскла – Буковина. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Желько Любенович возглавил команду из чемпионата Грузии
