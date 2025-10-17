Женский Кубок Европы. Без Ворсклы: определены участники 1/8 финала

Определены участники 1/8 финала женского Кубка Европы 2025/26.

Женская команда Ворскла из Полтавы завершила выступления в турнире.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В квалификации КЕ Ворскла проиграла Фортуне Йерринг из Дании по сумме двух матчей (1:1, 0:1). Обе игры прошли в Дании.

Участники 1/8 финала женского Кубка Европы:

Хеккен (Швеция), Спарта Прага (Чехия), Интер Милан (Италия), Аякс (Нидерланды), Спортинг (Португалия), ПСВ Эйндховен (Нидерланды), Айнтрахт Франкфурт (Германия), Фортуна Йерринг (Дания), Брейдаблик (Исландия), Норшелланд (Дания), Андерлехт (Бельгия), Янг Бойз (Швейцария), Глазго Сити (Шотландия), Аустрия Вена (Австрия), Мура (Словения), Хаммарбю (Швеция)

Кубок Европы по футболу среди женщин

Квалификация Q2. Ответный матч

Фортуна Йерринг (Дания) – Ворскла Полтава (Украина) – 1:0

Гол: Джой Омева, 14

Первый матч – 1:1

Результаты матчей Q2