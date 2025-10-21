СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 октября
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
Во вторник, 22 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
22:00 Айнтрахт Франкфурт – Ливерпуль
22:00 Бавария – Брюгге
22:00 Реал Мадрид – Ювентус
22:00 Монако – Тоттенхэм
22:00 Челси – Аякс
РЕКЛАМА 21+
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-футболист – об отношении к тренерам в украинском футболе
Даяна ничего не сумела сделать в противостоянии с Дианой Шнайдер