Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 октября
Другие новости
21 октября 2025, 08:42 |
49
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 октября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

21 октября 2025, 08:42 |
49
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 октября
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 22 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

22:00 Айнтрахт Франкфурт – Ливерпуль

Ggbet 5.04 – 4.64 – 1.66

22:00 Бавария – Брюгге

Ggbet 1.30 – 6.32 – 11.70

22:00 Реал Мадрид – Ювентус

Ggbet 1.61 – 4.54 – 5.71

22:00 Монако – Тоттенхэм

Ggbet 2.94 – 3.78 – 2.44

22:00 Челси – Аякс

Ggbet 1.29 – 6.71 – 11.20

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

По теме:
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 октября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 октября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 октября
прогнозы букмекеров ставка дня главные матчи дня GGBET ставка от GGBET
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Евгений КОНОПЛЯНКА: «Такого тренера нельзя увольнять»
Футбол | 21 октября 2025, 07:04 2
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Такого тренера нельзя увольнять»
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Такого тренера нельзя увольнять»

Экс-футболист – об отношении к тренерам в украинском футболе

WTA 500 Токио. Ястремская разгромно проиграла нейтральной сопернице
Теннис | 21 октября 2025, 06:05 4
WTA 500 Токио. Ястремская разгромно проиграла нейтральной сопернице
WTA 500 Токио. Ястремская разгромно проиграла нейтральной сопернице

Даяна ничего не сумела сделать в противостоянии с Дианой Шнайдер

Усик выбрал соперника, будущее Миколенко, Металлист 1925 потерял очки
Футбол | 21.10.2025, 06:00
Усик выбрал соперника, будущее Миколенко, Металлист 1925 потерял очки
Усик выбрал соперника, будущее Миколенко, Металлист 1925 потерял очки
У Куртуа возникли проблемы в Реале. Лунин может получить неожиданный шанс
Футбол | 20.10.2025, 10:30
У Куртуа возникли проблемы в Реале. Лунин может получить неожиданный шанс
У Куртуа возникли проблемы в Реале. Лунин может получить неожиданный шанс
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
Бокс | 20.10.2025, 22:33
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В ВСУ отреагировали на заявления Алиева, что он с первых дней пошел служить
В ВСУ отреагировали на заявления Алиева, что он с первых дней пошел служить
20.10.2025, 19:05 5
Футбол
Аль-Наср – Аль-Фатех – 5:1. Хет-трик Феликса и шедевр Роналду. Видео голов
Аль-Наср – Аль-Фатех – 5:1. Хет-трик Феликса и шедевр Роналду. Видео голов
19.10.2025, 10:14 3
Футбол
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
20.10.2025, 08:02 5
Бокс
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
20.10.2025, 06:23 19
Футбол
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
20.10.2025, 13:17 5
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
20.10.2025, 07:02 2
Футбол
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
20.10.2025, 14:35 30
Футбол
Шанс упущен. Металлист 1925 не смог обыграть Кудровку
Шанс упущен. Металлист 1925 не смог обыграть Кудровку
20.10.2025, 19:59 84
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем