СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 октября

Во вторник, 22 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

22:00 Айнтрахт Франкфурт – Ливерпуль

5.04 – 4.64 – 1.66

22:00 Бавария – Брюгге

1.30 – 6.32 – 11.70

22:00 Реал Мадрид – Ювентус

1.61 – 4.54 – 5.71

22:00 Монако – Тоттенхэм

2.94 – 3.78 – 2.44

22:00 Челси – Аякс

1.29 – 6.71 – 11.20

