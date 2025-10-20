Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 октября
20 октября 2025, 06:37
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

В понедельник, 20 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

14:00 ЮКСА – Левый Берег

Ggbet 4.15 – 3.15 – 1.84

18:00 Кудровка – Металлист 1925

Ggbet 4.53 – 3.64 – 1.73

21:45 Кремонезе – Удинезе

Ggbet 3.12 – 3.27 – 2.57

22:00 Вест Хэм – Брентфорд

Ggbet 2.52 – 3.64 – 2.91

22:00 Алавес – Валенсия

Ggbet 2.37 – 3.21 – 3.55

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

